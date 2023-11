Florin Iacob a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Mircea Rednic în victoria cu Dinamo, scor 2-1, într-o partidă din etapa a 15-a a Superligii.

Căpitanul arădenilor a declarat la finalul partidei de la Oradea că îi plac meciurile pline de suspans și cu o încărcătură emoțională enormă. Mai în glumă, mai în serios, Iacob a spus că îl... chinuie pe Mircea Rednic.

Florin Iacob: "E mai frumos în prelungiri"

Fotbalistul a făcut referire la confruntările cu final dramatic în contextul în care Mircea Rednic a avut probleme de sănătate în urmă cu câteva luni - i s-a montat un stent și o lună nu a stat pe banca arădenilor după recomandarea medicilor.

"A fost un meci extrem de important, toată săptămâna am vorbit de el și de importanța lui. Ne bucurăm că am luat punctele și asta e cel mai important. E mai frumos în prelungiri, e cu corazon (n.r.: cu dramatism), îl chinuim pe Mister, ne bucurăm că am luat punctele. La ratarea lui Gregorio a fost momentul psihologic, am trecut cu brio, am ripostat foarte bine cu presiune pe careul advers și am obţinut penalty-ul”, a declarat Florin Iacob, la finalul partidei de la Oradea.

UTA - Dinamo 2-1

UTA Arad a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, la Oradea, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii

Dinamo a deschis scorul prin Dennis Politic (8), cu un şut la colţul scurt, dar arădenii au egalat înainte de pauză, prin Claudiu Micovschi (41), care a beneficiat de un semiluft al lui Quentin Bena.

Dinamo a ratat o mare ocazie la 1-1, în min. 78, când Lamine Ghezali şi Goncalo Gregorio s-au aflat la un moment dat singur cu portarul Florin Iacob, dar în cele din urmă portughezul a fost blocat de Tiberiu Căpuşă.În minutele adiţionale, la un corner al gazdelor, Josue Homawoo a comis henţ în propriul careu, iar arbitrul Andrei Moroiţă a dictat penalty, după consultarea VAR-ului, brazilianul Marcelo Freitas (90+4) transformând lovitura de pedeapsă.

UTA a ajuns la şapte etape consecutive fără înfrângere, două victorii şi cinci egaluri.Dinamo nu a mai cunoscut gustul victoriei de nouă etape, în care a adunat doar trei puncte.