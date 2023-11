Mutarea a fost una extrem de neașteptată, asta în contextul în care sezonul trecut a fost cel mai bun făcut de francez în tricoul blaugrana, iar în urmă cu un an semnase prelungirea contractului. Deși inițial anunțase că își dorește să rămână pe Camp Nou, Ousmane Dembele s-a răzgândit și a ales să plece la Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembele a explicat de ce a ales-o pe Paris Saint-Germain

Într-un interviu acordat pentru L'Equipe, Ousmane Dembele a vorbit despre decizia sa, dezvăluind ce l-a făcut să aleagă să semneze cu Paris Saint-Germain, renunțând astfel la FC Barcelona.

„Efectiv am zis că voi rămâne la Barcelona, însă după ce am început să discut cu PSG m-am convins că trebuie să plec. Kylian nu a încercat să mă convingă, am venit la Paris pentru că îmi place clubul, este un club francez și îl iubesc. Vin din Evreux, nu foarte departe de aici. Acolo toată lumea vorbește despre Paris Saint-Germain. Era scris ca într-o bună zi să semnez cu acest club.

Am mulți prieteni, simpatizanți ai clubului, care întotdeauna au încercat să mă convingă să vin. Dacă mi-a fost ușor să aleg după cele mai bune luni ale mele în Barcelona? Voiam să semnez cu PSG”, a declarat Ousmane Dembele în interviul acordat în L'Equipe.

Ousmane Dembele: „Nu îmi judec prestațiile în funcție de golurile marcate!”

Fotbalistul a vorbit și despre prestațiile sale în tricoul lui PSG, în contextul în care forma sa nu s-a ridicat până în prezent la nivelul așteptărilor. Dembele nu a reușit să marcheze niciun gol, având trei assist-uri.

„Nu îmi judec prestațiile în funcție de golurile pe care le marchez. Poți înscrie un gol și să faci un meci prost și poți să nu înscrii dar să fi jucat foarte bine. Îmi voi îmbunătăți statisticile. Dorm foarte bine seara și întotdeauna sunt încrezător în mine. Chiar și când nu îmi ies lucrurile bine, încerc din nou.

Nu suntem obsedați de Champions League, nu este obiectivul principal al clubului. Înainte să vin aici aveam senzația că se vorbește doar despre Champions, însă la club nu suntem centrați doar pe acest aspect”, a adăugat francezul.