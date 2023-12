Continuă curățenia de iarnă la UTA! Jucătorul care și-a reziliat contractul cu clubul arădean

După ultimul meci al anului, 2-2 cu Universitatea Craiova, Mircea Rednic a anunțat măsuri la echipa sa pentru jucătorii care nu s-au impus.

Primii fotbaliști care au plecat au fost deja prezentați pe parcursul acestor zile, iar al patrulea jucător cu care s-a ajuns la o înțelegere pentru rezilerea contractului este Cătălin Carp.

"UTA și Cătălin Carp au ajuns astăzi la un acord de reziliere pe cale amiabilă a contractului. Fotbalistul moldovean a evoluat în 15 meciuri în Superligă și a marcat două goluri.

Îi mulțumim pentru perioada petrecută la Arad și îi urăm multă baftă în viitor!", a fost mesajul transmis de clubul arădean.

UTA Arad este pe locul 12, cu 24 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari, dar poate fi depășită dacă gruparea ilfoveană va câștiga meciul cu Dinamo București, de vineri.

În prima etapă din 2024, UTA Arad va juca în deplasare cu liderul FCSB.

"Au fost ceva discuții. Azi și-au primit banii. Era o întârziere de trei săptămâni. Eu am fost de acord cu punctul lor de vedere până într-un punct. Conducătorii le-au spus că până la meciul cu Universitatea Craiova vor fi la zi. Nu uitați că s-a refăcut o echipă. Putem spune că suntem pe plus. Mâine avem o ședință. Cei care nu s-au impus, e normal că nu are rost să îi țin. Vom lua în pozițiile unde am suferit", a declarat Mircea Rednic după meciul cu Universitatea Craiova.