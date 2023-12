După 20 de etape desfășurate în primul eșalon al României, arădenii se situează în ”zona fierbinte” cu 23 de puncte. În consecință, formația dirijată de Mircea Rednic a înregistrat cinci victorii, opt rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

Mircea Rednic, reacție sinceră după ce jucătorii celor de la UTA Arad au intrat în grevă

Jucătorii arădeni au decis să nu se prezinte luni la antrenamente, după ce remunerația ar fi întârziat trei săptămâni

Mircea Rednic, antrenor principal la UTA Arad din aprilie 2023, a vorbit despre eveniment și a subliniat faptul că se simte dezamăgit pentru actul comis de elevii săi de a nu se prezenta la antrenament.

”Sincer să fiu, sunt dezamăgit. Le-am şi zis, ok au tras un semnal de alarmă. Din partea conducerii clubului a venit Botiş şi le-a confirmat că-şi vor lua banii până la meci. Am vorbit şi eu cu domnul Meszar şi mi-a spus la fel, că până la meci îşi vor lua banii. Asta e lipsă de respect faţă de club, faţă de antrenor şi eu le-am zis că o să vină vremea să-şi dorească să se antreneze şi nu o s-o poată face.

Noi nu avem probleme, e prima oară când a fost această întârziere. E şi justificată, nu uitaţi că în această perioadă în care nu am jucat deloc la Arad au fost cheltuieli mari, încasări puţine şi lucrul acesta s-a simţit. Am încercat să le explic şi e clar că nu am fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat ieri.

Când eşti profesionist, trebuie să-ţi faci treaba pe teren. Au acum o dublă responsabilitate, sunt profesionişti, trebuie să înţeleagă. Am fost de acord până la un punct, dar de acolo ei trebuiau să se prezinte la antrenament mai ales că… 'Coach-ul' a ieşit la antrenament.

E urât să-l laşi acolo pe 'Coach', e urât faţă de club şi faţă de meseria lor şi faţă de mine. Rednic are patru luni de când nu a luat un ban, dar îşi face treaba. Rednic a trecut şi printr-un infarct, e un profesionist. Orice se întâmplă, voi fi alături de jucători, de club. Poate să fiu un exemplu pentru ei, banii nu reprezintă întotdeauna un lucru important. Şi mai ales că au fost doar trei săptămâni de întârziere, trebuiau să intre nişte bani şi nu au ajuns”, a spus Mircea Rednic, potrivit sportarad.ro.

Ce urmează pentru UTA Arad

Pentru UTA Arad urmează meciul de miercuri, 20 decembrie, de la ora 17:30, de pe ”Francisc von Neuman”, cu Universitatea Craiova, în etapa #21 din Superliga României.