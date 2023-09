Concluziile lui Gică Hagi după succesul cu Dinamo: "Trebuie să suferim"

Campioana României a deschis scorul prin Constantin Budescu (33), cu un şut din careu. Farul Constanța a rămas în zece oameni în minutul 63, când David Kiki a primit al doilea cartonaş galben, dar a reuşit să mai marcheze o dată, prin Ionuţ Vînă (90).

Ce a declarat Gică Hagi după Dinamo - Farul Constanța 0-2

Formația antrenată de Gică Hagi venea după două eşecuri, 0-4 cu FC U Craiova şi 0-1 cu FCSB. Dinamo a pierdut ultimele trei partide, fără a marca vreun gol, 0-4 cu Rapid, 0-1 cu FC U Craiova şi 0-2 cu Farul.

La finalul partidei, tehnicianul dobrogenilor a vorbit despre evoluția echipei și despre ce are de făcut pentru viitor pentru a reveni la nivelul ridicat din sezonul trecut.

"Ne adaptăm la teren, trebuie să luptăm, asta am făcut. Am încercat să jucăm, a venit golul, eliminarea, iar golul ne-a dus să luptăm, să ne apărăm. Nu sunt supărat pentru eliminare, nu am văzut dacă a fost sau nu, se întâmplă, bine că am reacționat, am schimbat bine, am avut și șansă.

Trebuie să ne revenim ușor ușor, am călătorit foarte mult, am jucat, noi nu suntem obișnuiți, acum încercăm să ne reglăm.

În momentul de față, trebuie să suferim, să stăm bine, să avem grijă de orice lucru pentru a veni victoriile. Marți vor juca toți cei care nu au fost azi.

Să devenim colectivul de anul trecut, echipa să lupte, defensiv să alergăm mult, să jucam și ofensiv să ne facem fotbalul nostru", a declarat Gică Hagi, potrivit Digi Sport.