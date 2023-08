Concluziile lui Andrea Mandorlini după victoria categorică din Gruia: „Pe el vreau să-l complimentez!”

Cele două cluburi s-au înfruntat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în etapa a șaptea din noul sezon al Superligii României. Ardelenii au marcat de trei ori și au învins-o pe FC Botoșani, care a evoluat pe final în inferioritate numerică.

Concluziile lui Andrea Mandorlini după victoria categorică din Gruia

Andrea Mandorlini a vorbit după meci și a evidențiat faptul că e bucuros pentru victoria echipei sale, însă îi pare rău că a primit gol. FC Botoșani a marcat în repriza secundă, moment în care CFR Cluj conducea cu 3-0.

De asemenea, Mandorlini l-a complimentat pe Ciprian Deac, fotbalistul care a revenit în primul „11” al CFR-ului, după o lungă absență cauzată în urma unei accidentări.

„Sunt bucuros, dar îmi pare rău că am primit gol. Facem multe lucruri bune în meci și, per total, suntem fericiți. Vreau să fac complimente lui Ciprian Deac. Are o viziune bună în joc și s-a văzut în această seară.

Suntem pe drumul cel bun. Nu a fost simplu să ne recuperăm după victoria din derby. Până joi eram nerecuperați. Azi am făcut un meci bun, dar s-a văzut că nu avem ritm.

Cred că e un campionat lung care ne așteaptă în față. Avem nevoie să lucrăm mult. Vom avea două finale - una în sezonul regulat, iar alta în play-off. Lupta la titlu e lungă!”, a spus Andrea Mandorlini după meci.

Echipele de start

CFR Cluj: Sava - Mogoș, Kreisc, Ajeti, Camora - Avounou, Tachtsidis, Muhar - Deac, Bîrligea, Otele

Sava - Mogoș, Kreisc, Ajeti, Camora - Avounou, Tachtsidis, Muhar - Deac, Bîrligea, Otele FC Botoșani: Ducan - Mutombo, Dican, Pius - Friday, Florescu, Zabou, Țigănașu - Pinson, Camara, Cărăușu

CFR Cluj - FC Botoșani 3-1

Phillip Otele a deschis scorul în minutul 21 al partidei, din pasa lui Ciprian Deac. Winger-ul nigerian a mai înscris, ulterior, o dată, în minutul 36, iar în repriza secundă, Tachtsidis a dus scorul la 3-0 dinr-o lovitură de la 11 metri (61').

FC Botoșani a micșorat diferența în minutul 65, grație reușitei lui Florescu, însă Olinga a văzut două cartonașe galbene în decursul a unui singur minut (70'), iar moldovenii nu au mai putut reveni pe tabela de marcaj.