Cluburile care au primit licenta pentru sezonul Liga 1 2019/2020. Doua echipe, OUT! 

FRF a anuntat echipele care au primit licenta de participare in Liga 1 in sezonul urmator.

Procesul de acordare a licentei cluburilor, care au solicitat licenta de participare la campionatul national Liga 1 pentru sezonul 2019-2020, s-a incheiat astazi 24 mai 2019, scrie frf.ro:



Au solicitat licenta de Liga 1 urmatoarele cluburi:

Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

Fotbal Club FCSB SA

Fotbal Club Viitorul SA

U Craiova 1948 Club Sportiv SA

Asociatia Fotbal Club Astra

Asociatia Club Sportiv ”Sepsi OSK” din Sfantu Gheorghe

Dinamo 1948 SA

Clubul Sportiv „Gaz Metan” Medias

Asociatia Fotbal Club Botosani

Asociatia Club Sportiv Municipal Politehnica Iasi

Fotbal Club Voluntari SA

Asociatia Fotbal Club Hermannstadt

Asociatia Fotbal Club Dunarea 2005 Calarasi

Clubul Sportiv Concordia Chiajna

Asociatia Fotbal Club Chindia Targoviste

Asociatia CS FC Academica Clinceni

Asociatia Sportiva Fotbal Club Universitatea Cluj

Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52

Clubul Sportiv Sportul Snagov SA

Fotbal Club Arges



Sportul Snagov si FC Arges nu au primit licenta pentru Liga 1!

Comisia pentru acordarea licentei cluburilor – instanta de fond – a acordat licenta de participare la campionatul national Liga 1 in sezonul 2019-2020 primelor 18 cluburi mentionate mai sus, ca urmare a constatarii indeplinirii cerintelor minime stabilite in Regulamentul national de licentiere a cluburilor si de fair play financiar, editia 2018 (in continuare RNLC&FPF).

Instanta de fond a respins cererea de acordare a licentei formulata de Clubul Sportiv Sportul Snagov SA, in insolventa, si a refuzat acordarea licentei de participare la campionatul national Liga 1, in sezonul competitional 2019-2020, intrucat clubul nu a prezentat un dosar complet, care sa permita evaluarea indeplinirii cerintelor minime ale criteriului financiar, incalcand astfel prevederile art. 15 alin. 5 din RNLC&FPF.

Instanta de fond a respins ca inadmisibila cererea de acordare a licentei formulata de Fotbal Club Arges si a refuzat acordarea licentei de participare la campionatul national Liga 1, in sezonul competitional 2019-2020, intrucat forma juridica de organizarea a clubului, de drept public, incalca prevederile art. 11 alin. 1 din RNLC&FPF.

Precizam ca, astazi 24 mai a.c., s-a incheiat perioada de apel impotriva hotararilor instantei de fond, acestea ramanand definitive prin neapelare, e comunicatul FRF.

Sportul Snagov si FC Arges ocupa locurile 5 si 6 in acest moment in Liga 2, fara sanse de promovare. Cele doua se afla la 9, respectiv 10 puncte de locul 3 care duce la baraj, ocupat de Universitatea Cluj in acest moment.



Clasament Liga 2:

1 Chindia Targoviste 82p

2 Academica Clinceni 81p

3 Universitatea Cluj 76p

4 Petrolul Ploiesti 74p

5 Sportul Snagov 67p

6 FC Arges 66p