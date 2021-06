Cluburile au castigat in lupta cu FRF! Regula U21 se schimba, iar Federatia vine cu alte propuneri: "Neindeplinirea duce la refuzarea licentei de Liga 1!"

Federatia Romana de Fotbal a decis nou schimbari in urma sedintei Comitetului Executiv.

Razvan Burleanu a vorbit dupa sedinta CEx de duminica si a dezvaluit ca regula U21 a fost schimbata. Presedintele a explicat inca o data care au fost obiectivele care au stat la baza introducerii regulii care a indignat cluburile.

"Regula U21 este un alt subiect. Inainte de a va prezenta decizia Comitetului Executiv de astazi, vreau sa va introduc in contextul acestei reguli.

Stim cu totii ca cei mai multi dintre suporteri simt mandrie si placere sa isi vada echipa performand in jurul unui nucleu de jucatori formati de cele mai multe ori in propria Academie, ceea ce cu siguranta contribuie si la identitatea clubului. Dezvoltarea jucatorilor, tineri mai ales, este si un element principal in contextul unor sume de transfer considerate cateodata mari, dar si a unor inflatii in ceea ce priveste salariile, contribuind implicit si la reducerea riscurilor financiare, in cazul unei crize cu care cluburile s-ar putea confrunta.

Totodata, reprezinta si o oportunitate de a atrage noi generatii de suporteri in fotbal, astfel incat, in continuare, sa ne putem asigura ca fotbalul ramane sportul numarul 1. Regula U21, asa cum a fost ea gandita de la inceput, isi propune sa reprezinte un instrument care sa contribuie la cresterea investitiilor la nivel de academii ale cluburilor din Liga 1 si nu un obiectiv in sine", a spus Burleanu la conferinta.

Ulterior, Burleanu a anuntat inlocuirea regulii U21 si care sunt noile masuri propuse de Federatie carora cluburile trebuie sa se supuna. Astfel, cluburile trebuie sa investeasca un anumit procent din venituri care propriile academii, iar procentele cresc pana in 2024.

"Astazi s-au luat in considerare toate argumentele de ordin sportiv din partea cluburilor. Am luat decizia de a inlocui al doilea jucator U21 cu cateva masuri care isi propun sa contribuie la cresterea investitiilor in propriile academii. Astfel, se introduce un plafon financiar minim de investitii in urmatorii 3 ani.

Minimum 5% din veniturile unui club din Liga1 trebuie sa se regasesca in propria academie, incepand cu 2021, minimum 6,5%, incepand cu 2023, si minimum 7,5%, din 2024.

A doua masura pe care o propunem este sa crestem punctajul pe clasificarea academiilor pentru acordarea licentei de Liga 1. Se pastreaza refuzarea licentei, daca nu se indeplineste baremul de 60 de puncte.

Se introduce o amenda de 100.000 de lei, daca nu se atinge baremul de 75 de puncte. Mentionez ca toate fondurile colectate vor fi redistribuite in mod egal tuturor echipelor din Liga Elitelor, cu exceptia celor amendate.

A treia masura: Introducem o transparenta financiara la nivelul academiilor. Din 2023, toate cluburile vor trebui sa-si publice cheltuielile cu propriile academii. Neindeplinirea uneia dintre aceste masuri va conduce la refuzarea licentei de Liga 1", a adaugat presedintele FRF.