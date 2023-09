Claudiu Petrila știe de ce CFR l-a exclus din planurile echipei: ”Din păcate nu am reușit”

Claudiu Petrila s-a remarcat în duelul împotriva fostei sale echipe. Atacantul în vârstă de 22 de ani a înscris golul de 3-1 în meciul de pe Giulești și a năruit orice speranță a ”feroviarilor” de a reveni în meci.

Venit în această vară sub comanda lui Cristiano Bergodi, Claudiu Petrila a vorbit despre mutarea sa și despre cum fostul club a renunțat la serviciile sale: ”Sincer, cred că atunci când mi s-au oferit şanse am ştiut să profit, dar din păcate poate nu am fost pe stilul lor de joc, poate nu am reuşit să mă impun prin fizicul meu.

Da, e un stil foarte diferit. Aici (n.r. - la Rapid) ne bazăm pe pase, pe acţiuni de la portar şi consider că este în avantajul meu. Poate e un plus că (n.r. - Bergodi) vorbeşte mai mult cu tine, îţi explică personal ce trebuie să faci, îţi arată în antrenamente în teren şi aşa cred că e un plus mare” a transmis fotbalistul cotat la 1.6 milioane de euro.

Remarcații lui Petrila

”Da, am învăţat multe (n.r. - la CFR Cluj). Sunt cu ei de la 18 ani, am avut ce să învăţ mai ales de la Deac, care m-a ajutat în anii petrecuţi acolo. Consider că m-au ajutat foarte mult că m-am format în vestiar cu ei. Trebuie să munceşti că să fii acolo, să faci faţă la ritmul lor.

Când am venit aici (n.r. - la Rapid), am ştiut ce înseamnă această echipă, ce suporter au. Într-un fel ştiam unde vin. Săpunaru e un lider adevărat care ne ajută foarte mult şi cred că el e balanţa echipei” a pus Claudiu Petrila în lumină, conform orangsport.ro

În urma duelului de pe Giulești, CFR Cluj rămâne pe locul secund în primul eșalon al fotbalului românesc, cu 19 puncte în primele opt meciuri. Pe de altă parte, Rapid a urcat până pe locul al treilea și se află la un singur punct în urma ardelenilor.