Cele două cluburi s-au înfruntat în a 10-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. Pe un Giulești plin ochi, „alb-vișinii” au reușit să obțină toate cele trei puncte.

Claudiu Petrila, show la declarații. "Ce să vă mai spun?"

Claudiu Petrila a vorbit după meci despre victorie și a evidențiat că s-a bucurat că a reușit să marcheze indiferent de faptul că a evoluat împotriva fostei sale echipe, CFR Cluj.

„Ne bucurăm că am câștigat. Mă bucur că am marcat, chiar dacă am făcut-o împotriva fostei echipe. Dau totul pentru Rapid. Ne-am motivat bine la pauză. Mister ne-a spus ce am greșit în prima repriză. Și în a doua repriză am reușit să corectăm acele greșeli.

Nu voiam să demonstrez nimic. Am jucat ce am știu eu. Am dat totul pentru Rapid și așa voi face în continuare. Indiferent de adversar. Mă simt foarte bine la Rapid. Mi se acordă multă încredere. Cred că și eu dau această încredere înapoi.

Nu știu dacă am surprins CFR cu ceva. Cred că știau și ei că dacă vii în Giulești trebuie să lupți. Noi am făcut-o. Și am câștigat. E o victorie foarte importantă. Trei puncte care ne duc pe podium în clasament. Ce să vă mai spun? Sunt fericit”, a spus Claudiu Petrila, după meci.

Rapid București - CFR Cluj 3-1

Albion Rrahmani a deschis scorul în minutul cinci, dar avantajul Rapidului nu a durat prea mult. Ciprian Deac a restabilit egalitatea (minutul 10), iar Juricic a majorat diferența (minutul 34), doar că VAR-ul a intervenit și a anulat reușita din cauza unei poziții de ofsaid.

În repriza secundă, Rapid București a dat startul recitalului. Mai întâi, Rrahmani a realizat „dubla” în minutul 51. Apoi, giuleștenii s-au năpustit la poarta lui Răzvan Sava. Golul trei a venit însă în minutul 71, când Claudiu Petrila a împins în cele din urmă mingea în plasă.

Echipele de start