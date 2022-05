Ciprian Deac, lecție de modestie pentru toți fotbaliștii: "Vacanțe? Am timp după ce mă las. Nu merit să fiu la echipa națională!"

Deja campioană, CFR Cluj a odihnit majoritatea titularil obișnuiți, iar în primul 11 au apărut fotbaliști care au jucat puțin sau deloc la campioana României. În schimb, veteranul Ciprian Deac a insistat să joace la Buzău, spunând că va avea suficient timp pentru vacanțe după ce se va retrage.

Ciprian Deac, lecție de modestie pentru toți fotbaliștii

În schimb, Deac, autor a 12 goluri și 15 pase decisive în acest sezon, spune că nu se mai gândește la o convocare la echipa națională. Nu a avut nicio discuție cu selecționerul Edi Iordănescu și declară că vrea să le facă loc jucătorilor mai tineri.

"Mă bucur de fiecare meci, pentru mine fiecare meci e o sărbătoare. Ce poate fi mai frumos decât la sfârșit de săptămână să faci ce ai muncit o săptămână întreagă? Încă simt o bucurie mare și o motivație.

Chiar a fost o sărbătoare, cred că a fost un joc frumos. Și pentru ei a fost o sărbătoare, a venit multă lume, nu mai aveau nimic de pierdut. Mulți dintre colegii mei au intrat în vacanță. O să am timp de toate vacanțele după ce mă las. Mă bucur de toate momentele și vreau să-mi ajut echipa. Nu vreau să fiu la număr pe teren, iar când nu voi mai putea, voi ridica mâna și voi lăsa pe altul mai tânăr.

Era clar că am venit să obținem punct sau puncte, nu să ne predăm. Atât s-a putut. Nu cred că am făcut un joc slab, cu toate că nu am jucat cu rezervele, ci cu jucătorii care au jucat mai puțin. La CFR nu e nimeni titular, trebuie să muncești o săptămână întreagă ca să fii titular.

Și FCSB a avut un parcurs foarte bun, la un moment dat chiar ne întrebam între noi ce să facem, să jucăm pe patru puncte? Și Craiova a făcut un play-off extraordinar. A fost un campionat disputat, frumos și cred că am meritat. Am intrat în play-off cu 14 puncte. Play-off-ul e alt campionat, două înfrângeri și te poate costa campionatul.

Nu am discutat cu Edi Iordănescu. Ce să se întâmple? Eu am spus tot timpul că la echipa națională sunt jucători mult mai buni decât mine, mult mai tineri. Sincer, nu mai sper. Las pe jucătorii mai tineri pe care îi vor ajuta mult mai mult echipa națională decât pe mine. Mie îmi place să văd realitatea. (n.r - Nu crezi că ai merita?) Nu!", a spus Ciprian Deac.

Ciprian Deac a strâns 384 de meciuri la CFR Cluj, a marcat 76 de goluri și a oferit 80 de pase decisive. Mijlocașul a strâns 26 de meciuri și patru goluri la naționala României, iar ultimul său meci sub tricolor a fost în octombrie 2020.