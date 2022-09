Ciobotariu nu înțelege noul format al Cupei României: ”Dacă nu întâlnesc Dinamo sau Petrolul, cum să fiu în clasament cu ei?”

Chiar dacă a condus, FC Voluntari a fost egalată și a reușit să plece cu un punct de pe terenul echipei lui Mirel Rădoi. După ce a comentat prestația echipei sale, Ciobotariu a vorbit și despre noul format al Cupei României.

„Astăzi am făcut un joc foarte bun, asta a fost strategia pentru jocul de astăzi. Știam că întâlnim o echipă cu calitate tehnică foarte bună. Am reușit să închidem toate culoarele lor. Vreau să-mi felicit jucătorii, au avut atitudine, au crezut în acest rezultat.

Liviu Ciobotariu: ”Dacă nu întâlnesc Dinamo sau Petrolul, cum să fiu în clasament cu ei?”

Pentru noi este un punct de moral, suntem pe un drum bun. Important este că jucătorii au dat dovadă de caracter, au crezut în șansa noastră și, per total, am fost dominați, am avut și șansă la bara lui Crețu. Am avut multe situații de a marca. Sunt mulțumit cu acest punct, e un punct de moral, important pentru noi.

Este un format inedit (n.r. - în Cupa României), o premieră pentru noi. De grupe... eu nu prea am înțeles exact cum stau lucrurile, suntem șase echipe dar jucăm trei meciuri, noi o să le jucăm pe toate în deplasare, dar problema este alta. Eu nu înțeleg de ce suntem șase echipe și facem clasament cu echipele cu care nu jucăm. Dacă nu întâlnesc Dinamo sau Petrolul, cum să fiu în clasament cu ei? Ne dorim să repetăm performanța sezonului trecut, să ajungem în finală. Vom vedea, trebuie să luăm meci cu meci, va fi dificil”, a spus Liviu Ciobotariu.

În urma acestui rezultat de egalitate, Universitatea Craiova urcă pe locul cinci în Liga 1, la un punct distanță de Petrolul, în timp ce FC Voluntari a ajuns pe locul zece, cu 13 puncte, la egalitate cu FC Argeș.

În următoarea rundă, ilfovenii vor juca pe teren propriu cu CS Mioveni, iar Universitatea Craiova se va deplasa pe terenul lui FC Argeș.