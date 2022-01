Cine l-a adus pe Michael Omoh în Liga 1 și ce povestea nigerianul în momentul în care a ajuns în România 

"E un număr 10, e valoros, are tehnică, are putere. Chiar dacă a jucat la echipe care sufereau sau sunt la retrogradare, dar acum a venit la o echipă care vrea să joace fotbal. Dacă se pune bine din punct de vedere fizic, poate să facă diferența în fiecare meci", a declarat Gică Hagi, luni seara.

Nigerianul care a jucat mult timp în Suedia și-a făcut simțită prezența pe teren în partida de luni seara, scor 3-2 la Ovidiu, cu FCU Craiova. Autor al unei duble, puternicul nigerian a creat mai mereu superioritate în fazele de atac și a ajutat mult la construcție. Cu o mare disponibilitate la efort, Omoh a făcut și faza defensivă, el fiind, de fapt, mijlocaș, așa cum spunea în momentul în care a venit în România.

Adus la Iași de Mircea Rednic

În urmă cu doi ani, în ianuarie 2020, Michael Omoh a fost adus în țară de Mircea Rednic, la Poli Iași, și de un impresar pe care fotbalistul îl numea simplu, Benny. "Prin intermediul unui agent, Benny. Dânsul m-a pezentat noului antrenor, care a fost interesat. Astfel am ajuns la Poli Iași", preciza Omoh, în urmă cu doi ani, într-un interviu pentru prosport.ro.

Omoh s-a îndrăgostit la infinit de fotbal în școala generală

”Am început fotbalul la școală și am descoperit că am talent când jucam fotbal cu colegul meu de școală. Și mi-am spus să încerc să fac o carieră în fotbal. Mai am frați care au jucat fotbal, dar s-au lăsat. Încerc să înscriu dacă am șansa să fiu într-o poziție bună la finalizare. Eu sunt mijlocaș, dar îmi place golul, joc mai ofensiv, de aceea am și marcat de multe ori", continua Omoh, pentru sursa mai sus citată.

Omoh n-a stat mult la Iași. Și-a căutat din nou împlinirea în străinătate, dar n-a rupt toate punțile de legătură cu România. A dat afirmativ din cap când i s-a propus să vină la Clinceni, a adus un plus de fantezie în jocul ilfovenilor, dar situația dezastruoasă de la echipă l-a determinat să plece după șase luni.

Hagi l-a convins. L-a urmărit mult timp și a realizat că poate să-i valorifice la maximum calitățile. Alături de Jefte Betancor, nigerianul pare să formeze un cuplu de atac care le va pune mari probleme echipelor cu defensive sigure din Liga 1.

Michael Omoh: "E o onoare să fiu antrenat de Hagi"

Țintele și le-a trasat din momentul în care a semnat cu Farul.

"Este o onoare să fiu antrenat de Hagi. Este o legendă, am citit despre el. Nu am văzut meciurile, pentru că au fost acum ceva vreme. Este o onoare să fiu aici, înseamnă că a văzut ceva în mine. Sper să-i satisfac așteptările și să-l ajut să câștige meciurile.

În clasament, diferența de puncte nu este mică. Fiecare meci este o luptă, încercăm să câștigăm fiecare partidă. Trebuie doar să muncim din greu. Am văzut echipa de la TV, am jucat împotriva ei, dacă vom continua așa, vom termina în primele 6”, a declarat Michael Omoh pentru Farul Constanța TV.

În vârstă de 31 de ani, nigerianul Omoh evoluează ca mijlocaş stânga sau aripă stânga şi în luna decembrie a anului trecut s-a clasat pe primul loc în clasamentul celor mai buni dribleuri din Liga I, conform studiului realizat de CIES Football Observatory.

În cariera sa a mai evoluat în campionatul Suediei pentru Ostersund, Orebro sau Mjallby, în Israel pentru Hapoel Kfar Saba şi Maccabi Ahi Nazareth, dar şi în campionatul României pentru Politehnica Iaşi (ianuarie - august 2020) şi Academica Clinceni (iulie - decembrie 2021).

Farul Constanţa a învins-o pe FC U Craiova cu scorul de 3-2 (3-0), luni seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în ultimul meci din etapa a 22-a a Ligii I de fotbal. Cele două echipe şi-au împărţit momentele de joc, gazdele dominând prima repriză, în timp ce oaspeţii au fost mai buni după pauză.

Nigerianul Michael Omoh a marcat de două ori pentru Farul la primul său meci după venirea de la Academica Clinceni (5, 45), celălalt gol al constănţenilor fiind reuşit de spaniolul Jefte Betancor (34), golgheterul la zi al Ligii I, cu 12 reuşite.

Mutările făcute de antrenorul Nicolo Napoli au dat roade şi echipa din Bănie a înscris prin Andrea Compagno (52) şi Samuel Asamoah (89).