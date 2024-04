În ultimele luni, Rapid și FCSB au anunțat public că vor să îl cumpere pe Louis Munteanu de la Fiorentina, însă nici Farul nu a cedat. Acționarul Ciprian Marica a declarat recent că formația constănțeană va încerca să facă un efort financiar și să îl păstreze pe atacantul care a marcat 8 goluri în acest sezon.

Gică Hagi: "Pe Louis Munteanu îl ia cine are bani. La mine e groasă, dar îl am pe Cojocaru"

Gică Hagi este ceva mai sceptic în privința păstrării lui Munteanu. La finalul meciului câștigat de Farul contra Universității Craiova (2-1), "Regele" a spus că Louis va ajunge la un club care are puterea financiară pentru a-l putea cumpăra și a lansat o ipoteză nouă, aceea ca tânărul atacant să plece la un club din străinătate.

În același timp, Hagi spune că Farul are deja pregătit un înlocuitor pentru Louis Munteanu. Este vorba despre Ionuț Cojocaru (20 de ani), atacantul care a fost titularizat în toate cele patru meciuri din play-off ale constănțenilor și care a reușit o dublă la Craiova.

"Louis Munteanu nu e al nostru. Nu depinde de mine și n-are rost să vorbesc acum de aceste lucruri. E jucătorul Fiorentinei, trebuie să mergi la ei și să întrebi. Lucrurile sunt simple: cine are putere și forță să discute cu el, că va fi aici sau afară... poate îl vrea cineva de afară! Poate pleacă afară. E un jucător valoros, foarte tânăr, care demonstrează că are valoare. Îl ia cine are bani. Eu nu știu, voi vedea. La mine e groasă, e greu, dar îl am în spate pe Cojocaru. Nu e nicio problemă. Am altul! Trebuie să produc ceva, să scot ceva. N-am teamă.

Mă bucur că am revenit la identitatea noastră de a băga tineri, de a le da curaj. Găsim momentul. Și pe bancă erau alții. Sunt unii pe care nici nu i-au văzut, dar îi veți vedea la anul - jucători de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, care joacă prin Divizia A, Divizia B, Divizia C. Azi am băgat unul de 2007, iar ușor, ușor dăm spațiu. Încercăm, acesta e clubul nostru", a spus Gică Hagi, la conferința de presă de la Craiova.

Louis Munteanu: "Nu știu nimic despre oferte. Vreau să fiu golgheterul play-off-ului"

Louis Munteanu a fost titular în echipa Farului la victoria de pe terenul Universității Craiova (2-1), iar la final a fost întrebat unde și-ar dori să joace din sezonul viitor. Atacantul a refuzat să ofere un răspuns direct, transmițând că se gândește doar la finalul de sezon și la obiectivul pe care și l-a stabilit

"Eu nu știu nimic despre ofertele astea. Mai am 6 meciuri în play-off. Vreau să joc cât mai bine și să fiu golgheterul play-off-ului, acesta e obiectivul meu.

(n.r - Întrebat dacă ar vrea să rămână în România sau să se întoarcă în Italia) Mai am șase meciuri, vreau să joc cât mai bine și după voi vedea", a spus Louis Munteanu, după meciul de la Craiova.