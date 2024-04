Cine este Mbappe din Galați: ”Face glume de când și-a luat ghetele alea noi!”

Golul victoriei a fost înscris de Răzvan Tănasă, care a reușit să îl învingă pe Golubovic cu o execuție spectaculoasă, de la marginea careului, venită după o cursă splendidă.

Răzvan Tănasă este ”Mbappe din Galați”

La finalul meciului, Alexandru Pop, atacantul gălățenilor, a dat mai multe detalii din interiorul vestiarului și a spus că reușita lui Tănasă a fost anticipată cu mult timp înainte. În urmă cu o lună, Tănasă și-a cumpărat o pereche nouă de ghete, iar din acel moment, fotbalistul ”și-a amenințat” colegii că va marca un gol asemănător cu cele reușite de Kylian Mbappe, starul lui Paris Saint-Germain.

”Asta e cel mai important, am câștigat, nu contează cine marchează, am mai spus-o de multe ori, important e să câștigăm. Face glume de când și-a luat ghetele alea noi că dă gol ca Mbappe. Uite că până la urmă, a cobit, a cobit și a dat un gol frumos. Îl felicit, ne-a ajutat să obținem victoria, bravo lui! Așa spune de o lună de zile de când și-a luat ghetele noi.

Am crezut, știu ce jucători avem în vestiar, știu câtă muncă am depus. Cred că azi meritam victoria, am avut mai multe ocazii, chiar dacă i-am lăsat un pic, au avut inițiativa, au construit, dar nu au reușit să ajungă la poartă.

Planul inițial era să prindem play-off-ul, vârful de formă ar fi trebuit să fie mai demult, dar e bine și acum pentru că ne batem pentru locul de Europa, suntem sus în play-out și asta contează”, a spus Alexandru Pop.

Clasamentul din play-out-ul Superligii României