Bulgarul a semnat un contract valabil până la finele sezonului 2025/26. E al patrulea antrenor al oltenilor din acest sezon, după Eugen Neagoe, Laurențiu Reghecampf și Corneliu Papură.

Cine e Ivaylo Petev, noul antrenor al Universității Craiova. Imagini de la primul antrenament susținut de bulgar

Ivaylo Petev a mai antrenat de-a lungul carierie sale la echipe precum Ludogorets, Jagiellonia, Al Qadsiah, Omonia, Dinamo Zagreb, AEL Limassol, Levski Sofia și Lyubimets.

Antrenorul a stat și pe banca tehnică a două naționale: Bulgaria, în perioada decembrie 2014 - septembrie 2016, și Bosnia, în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2022.

Ca jucător, Ivaylo Petev a debutat în fotbalul mare în 1994 la LEKS Lovech și a fost legitimat la Botev Kozluduy, Lovech, Spartak Varna, Cherno More, Litex, Rodopa, Dunav, Marekm Trikala, Lyubimets și Etar.

”Este foarte important pentru tot clubul ca fiecare să dea totul şi Universitatea să arate aşa cum trebuie. E echipa care m-a dorit cel mai mult din întreaga carieră şi asta înseamnă respect. Ambiţiile mele şi ale patronului sunt aceleaşi.

Eu am jucat cu jucători români, am şi antrenat şi jucători români. Am o părere bună despre ei. Urmăresc şi campionatul, aşa că e firesc să-ţi iei informaţii.

Contractul e până-n 2026. Or să vină trei persoane din staff-ul meu, am lucrat cu ei în Bosnia şi la Ludogoreţ.

Faptul că patronul e aici înseamnă respect. N-am ştiut că-i în premieră. Aşteptările sunt mari, e normal. Prima dată trebuie să menţinem un nivel bun, fără oscilaţii. Avem potenţial, putem câştiga orice meci”, a spus Petev.