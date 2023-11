Universitatea Craiova și-a prezentat noul antrenor: ”Am o părere bună despre români”

Alesul lui Mihai Rotaru pentru postul lăsat liber de Laurențiu Reghecampf este bulgarul Ivaylo Petev (48 de ani), care a pregătit-o ultima oară pe Ludogoreț Razgrad.

Tehnicianul se află de mai multe zile în Craiova și a asistat la ultimul meci din campionat al Universității, scor 1-1 cu rivala locală FCU.

Bulgarul a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al Craiovei, alături de acționarul Mihai Rotaru, și a dezvăluit că a semnat un contract valabil până în 2026 cu gruparea olteană.

Ivaylo Petev e noul antrenor de la Universitatea Craiova!

”Este foarte important pentru tot clubul ca fiecare să dea totul şi Universitatea să arate aşa cum trebuie. E echipa care m-a dorit cel mai mult din întreaga carieră şi asta înseamnă respect. Ambiţiile mele şi ale patronului sunt aceleaşi.

Eu am jucat cu jucători români, am şi antrenat şi jucători români. Am o părere bună despre ei. Urmăresc şi campionatul, aşa că e firesc să-ţi iei informaţii.

Contractul e până-n 2026. Or să vină trei persoane din staff-ul meu, am lucrat cu ei în Bosnia şi la Ludogoreţ.

Faptul că patronul e aici înseamnă respect. N-am ştiut că-i în premieră. Aşteptările sunt mari, e normal. Prima dată trebuie să menţinem un nivel bun, fără oscilaţii. Avem potenţial, putem câştiga orice meci”, a spus Petev.

Despre Ivaylo Petev

Petev a antrenat-o ultima oară pe Ludogorets și a mai pregătit pe parcursul carierei echipe precum Levski Sofia, AEL Limassol, Dinamo Zagreb, Al Qadsiah și Jagiellonia. De asemenea, el a condus și naționalele Bulgariei și Bosniei.

Tehnicianul bulgar are șase trofee în palmares, toate cu Ludogorets: trei titluri, două Cupe și o Supercupă.

În 2022, Ivaylo Petev a câștigat alături de Bosnia și Herțegovina grupa B3 din Nations League, cu 11 puncte. Acolo s-au mai aflat Finlanda (8p), Muntenegru (7p) și România (7p).

Alături de Bosnia, Ivaylo Petev a învins România în meciul tur de la Zenica din Nations League (1-0), însă a pierdut returul din Giulești (1-4).

Ivaylo Petev va deveni al treilea antrenor al Universității Craiova din acest sezon. Oltenii au început stagiunea cu Laurențiu Reghecampf, iar ulterior interimatul a fost asigurat de Corneliu Papură.