Partida a fost una atipică pentru suporterii lui Spurs. Fanii și-au dorit ca favoriții lor să piardă, astfel încât rivalii de la Arsenal să nu mai păstreze șanse la titlu. În orice caz, titlul se va decide în ultima etapă, însă, după acest rezultat, formația pregătită de Pep Guardiola are prima șansă.

Manchester City este lider în clasament, cu 88 de puncte, în timp ce Arsenal ocupă a doua poziție, la două lungimi în urma ”Cetățenilor”.

Radu Drăgușin, care a fost integralist singurul său meci la Tottenham, a avut o prestație foarte bună, iar la finalul meciului a primit una dintre cele mai mari note ale jucătorilor lui Spurs. Probabil, Drăgușin a vrut să profite de șansa primită și să demonstreze că merită să fie un om de bază din următorul sezon.

Internaționalul român a avut și o intervenție spectaculoasă la un șut extrem de dificil al lui Bernardo Silva. Chiar dacă fundașul echipei naționale a României a jucat foarte bine împotriva unui adversar ca Manchester City, suporterii nu au fost tocmai încântați ținând cont de contextul în care s-a disputat meciul.

La finalul meciului, fanii s-au dezlănțuit și s-au amuzat de situația în care s-a aflat Spurs, iar Radu Drăgușin nu a lipsit din meme-urile care au început să circule pe rețelele sociale.

