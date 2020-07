Chiar se aliniaza ASTRELE pentru Craiova? Scenariu de COSMAR pentru viitoarea adversara din Liga 1! "Sunt oameni neplatiti de sapte luni!"

Ioan Marginean a declarat ca viitoarea adversara a Craiovei ar putea fi din nou depunctata!

Universitatea Craiova mai are de jucat doar doua meciuri in acest sezon al Ligii 1, insa ambele sunt cu semnul intrebarii! Partida din ultima etapa, contra CFR-ului, s-ar putea juca la Craiova cu titlul pe masa, dar problemele cu coronavirus ale clujenilor ameninta planurile ambelor echipe. O stire de ultima ora vine dinspre Gaz Metan Medias, al carei presedinte inca in functie a anuntat ca Astra Giurgiu ar putea fi depunctata din nou!

"Am informatii apropo de Astra, cu tot respectul pentru cei de acolo, care sunt prietenii mei. Si Dani Coman, si patronul… Dar am informatii ca vor fi din nou depunctati, pentru ca au datorii foarte mari din trecut! Nu doresc raul nimanui. Oamenii de la Astra au muncit, ne-au dat cu terenul in cap la Medias, dar sunt oameni care nu si-au primit salariile de sapte luni", a declarat Ioan Marginean la Digisport.

Astra a mai fost depunctata si in finalul lui 2019, cand i s-au retras 3 puncte si a cazut de pe primul loc, la momentul respectiv.

Daca va fi depunctata din nou, Astra risca sa nu mai aiba sanse la locul 3. Desi nu are dreptul de a participa in editia viitoare a Europa League, Astra ar primi bani mai multi de la televiziune daca termina intre primele echipe ale play-off-ului. In schimb decizia depunctarii i-ar putea demotiva pe jucatorii si oficialei Astrei si ar putea disparea miza pentru meciul impotriva Craiovei.