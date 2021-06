CFR, pe punctul sa isi umple conturile! Andrei Burca le poate aduce o avere clujenilor

Fundasul central se poate desparti de CFR in aceasta vara.

Chiar daca numele sau este asociat cu un transfer in aceasta vara, Burca s-a alaturat colegilor de la CFR in cantonamentul din Austria, unde se pregateste separat din cauza entorsei pe care a suferit-o la echipa nationala. Potrivit DigiSport, un club din Golf este pe punctul de a plati 1.8 milioane de euro in schimbul fundasului roman.

Clujenii pot incasa o avere pe Burca, avand in vedere ca acesta mai are contrat cu gruparea din Gruia doar un an. In 2019, cand a fost adus de la Botosani, CFR i-a platit lui Valeriu Iftime 200 000 de euro in schimbul fundasului central. Astfel, in doar doi ani, CFR poate face un profil de 1.6 milioane de euro.

Andrei Burca, ajuns la 28 de ani, doreste sa faca un pas important din punct de vedere financiar. De altfel, jucatorul a declarat la finalul stagiunii trecute ca isi doreste sa plece de la CFR.

"Imi doresc foarte mult sa plec in aceasta vara, sunt discutii. Sper sa castigam campionatul si apoi vreau foarte mult sa plec. Astept ofertele!", a precizat fundasul inaintea penultimului meci din Liga 1, cu Botosani.