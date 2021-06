"Stalpul" apararii clujenilor, dorit de mai multe formatii! Care e pretul cerut de CFR pentru Andrei Burca

CFR Cluj ar putea ramane fara unul din cei mai importanti jucatori din ultimele sezoane.

Chiar daca a castigat al 4-lea titlu consecutiv, la CFR nu au fost toate lucrurile roz. Edi Iordanescu nu a ajuns la o intelegere cu sefii campioanei si a parasit formatia, fiind inlocuit cu Marius Sumudica, iar Andrei Burca si-a anuntat si el intentia de a parasi clubul ardelean, considerand ca a castigat tot ce se putea.

Sunt trei cluburi care il doresc pe Burca, in acest moment, anunta Prosport, iar fundasul asteapta decizia conducerii. Cea mai tentanta oferta este cea de la Al Ain. Clubul din Emiratele Arabe Unite are cea mai buna oferta atat pentru club, cat si pentru jucator. Arabii ar fi dispusi sa plateasca in jur de 1.5 milioane de euro.



Intre timp a aparut si varianta Turcia pentru Burca. Ramane de vazut unde va ajunge internationalul roman, insa in cazul unei plecari va fi o pierdere pentru clujeni, acesta formand impreuna cu Vinicius cel mai constant cuplu de fundasi centrali din fotbalul intern in ultimele doua sezoane.