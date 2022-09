UPDATE 20:30 După ce CFR Cluj a anunțat că se desparte de Adrian Păun, fotbalistul a revenit cu un mesaj de mulțumire pentru formația din Gruia.

„Mulțumesc frumos pentru tot ceea ce mi-ai oferit, CFR Cluj!

Închei un ciclu fantastic, în care am avut ocazia să ating mari culmi ale fotbalului, ajungând de 5 ori Campion al Romaniei și îmbrăcând tricoul cele mai bune echipe din țară, în peste 300 partide!

Am învins împreună forțe ale Europei și am fost mândru de momentul în care am îmbrăcat pentru prima oară, tricoul naționalei!

Le mulțumesc din suflet suporterilor, care m-au făcut să intru demn pe teren și să fac tot ce ține de mine, pentru a-mi depăși constant statutul și a avea evoluții la înălțimea așteptărilor!

Am trăit o poveste incredibilă la CFR si astazi, nu vă spun "la revedere" ci "pe curând".

Al vostru, Adiță!”, a scris pe Facebook, Adrian Păun.

Adrian Păun, în tricoul lui Hapoel Beer Sheva

Sursă foto: Adrian Păun / Facebook

știre inițială

Adrian Păun a bifat cinci apariții în startul acestui sezon, dar CFR Cluj s-a înțeles cu Hapoel Beer Sheva în vederea mutării fotbalistului în Israel, după nouă ani petrecuți la echipa mare din Gruia.

„Mult succes, Adiță Păun!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Hapoel Beer Sheva au ajuns la un acord privind transferul jucătorului Adrian Păun în Israel!

Venit la CFR Cluj încă din perioada junioratului, Adiță a bifat peste 300 de meciuri în tricoul alb-vișiniu și a devenit unul dintre cei mai iubiți jucători de la echipa noastră, reușind să marcheze de 29 de ori și să aducă în repetate rânduri zambetele pe chipurile fanilor CFR-iști!

Îi mulțumim pentru întreaga munca depusă în tricoul echipei noastre și îi dorim multă baftă la noua sa echipă!”, se arată în comunicatul emis pe paginile oficiale de social media ale clubului CFR Cluj.

Treansferurile de la CFR Cluj în perioada de mercato

Vito Hammershoy-Mistrati (29 ani / mijlocaș central / Randers / 400.000 de euro), Jefte Betancor (28 ani / atacant / FCV Farul / 300.000 euro), Denis Kolinger (28 ani / fundaș central / Vejle BK / 150.000 de euro, împrumutat), Karlo Muhar (26 ani / închizător / Lech Poznan / 100.000 de euro), Jean-Claude Billong (28 ani / fundaș central / Clermont Foot / liber de contract), Rangelo Janga (30 ani / atacant / Apollon Limassol / liber de contract), Cephas Malele (28 ani / atacant / Al Tai Hail FC / împrumutat), Ze Gomes (23 ani / atacant / Seregno Calcio / liber de contract), Simone Scuffet (26 ani / portar / APOEL Nicosia / liber de contract), Karlo Brucic (30 ani / fundaș stânga / FC Koper / liber de contract), Christopher Braun (30 ani / fundaș dreapta / FC Botoșani / liber de contract), Niakate Abdoulaye (22 ani / fundaș central / FC San Pedro / liber de contract), Carl Davordzie (22 ani / atacant / Virtus Camposanto / liber de contract).