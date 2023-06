CFR Cluj lansează ofensiva pe piața de mercato! Ce atacant așteaptă Mandorlini la echipă

CFR Cluj și-a revendicat a treia poziție cu 42 de puncte. În consecință, echipa pregătită în sezonul 2022/23 de Dan Petrescu a înregistrat două victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri după 10 etape disputate în play-off.

Potrivit paginii de Twitter Romanian Football, care a citat surse din presa din Armenia, CFR Cluj e aproape să aducă un atacant la echipă: Luka Juricic (26 de ani), cotat în acest moment la 350.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

????️CFR Cluj keep looking for options in attack

The feroviari are in talks with their ex UCL opponnet Pyunik Yerevan according to sources from Armenian Footbal from twitter.

CFR Cluj is close to signing Luka Juricic one of the best Pyunik players from last season pic.twitter.com/1TZxndSV6u