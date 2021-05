EXCLUSIV | "Managerul nu isi face meseria!" Atac la adresa lui Mihai Stoica pentru situatia de la FCSB: "Dupa ce pierde 2-3 meciuri, va spune ca nu el l-a propus, la fel ca pe Vukusic!"

FCSB a ratat titlul pentru al saselea an consecutiv.

Desi a fost lider in mare parte din sezon, FCSB nu a reusit sa incheie anul pe primul loc in clasament, dupa prestatii oscilante in playoff. Ros-albastrii nu au mai castigat titlul de sase ani, iar Toni Petrea a anuntat ca va pleca de pe banca tehnica la finalul sezonului.

Gigi Becali i-a gasit rapid inlocuitor, pe Dinu Todoran, pe care l-a ales dupa ce i s-a transmis ca se afla in Biserica in momentul in care Mihai Stoica, managerul clubului, l-a contactat pentru a merge la a doua echipa.

Valeriu Rachita a vorbit pentru 'Ora exacta in sport', atacandu-l pe Mihai Stoica, pe care il invionvateste pentru situatia in care a ajuns clubul.

"Asa cum spuneam, profesionalismul in cadrul clubului FCSB este la cote minime, iar o mare vina o poarta si managerul care este acolo, pentru ca nu isi face meseria. Nu stiu daca este lasat sau nu poate, dar diferenta dintre FCSB si CFR s-a facut si din punct de vedere al managerului", a declarat Valeriu Rachita la PRO X.

La comentariul moderatorului, Mihai Mironica, legat de zvonurile conform carora noul antrenor ar fi fost propus de manager, Rachita a adaugat.

"Pana pierde 2-3 meciuri, atunci o sa spuna ca nu el l-a propus, la fel ca pe Vukusic. Nu stiu daca Gigi Becali il cunostea pe Dinu Todoran, cred ca i s-a propus Dinu Todoran. Bine, doar Todoran, ca Dinu nu stia cine e din ce am inteles.

A zis: 'Domnule, daca este la Biserica, daca este evlavios, baiat cuminte, eu zic sa il luam antrenor la FCSB!' Urmatorul cantonament probabil se va face la vreo manastire, intr-un lacas de cult, ca toti jucatorii FCSB-ului sa devina evlaviosi. La urmatorul fault, sa isi ceara scuze public ca au faultat", a spus acesta.