"Le cerea baietilor bani sub forma de imprumut!" Dezvaluiri incredibile din vestiarul lui Dinamo despre Gueye dupa ce a luat cocaina

Magaye Gueye a ajuns pe paginile ziarelor din afara dupa ce a fost testat cu cocaina la testul antidoping efecuat la finalul partidei Dinamo - FCSB din cupa.

Jucatorul a ajuns la Dinamo in luna noiembrie dupa ce ultima data evoluase pentru Qarabag, in Azerbadjan, iar senegalezul a ajuns repede celebru in Romania. Surse din interiorul clubului au dezvaluit ca jucatorului ii place sa petreaca chiar daca este pandemie si ca cerea sume de bani colegilor din vestiar.

"Magaye si-a intrat repede in rol in vestiar si a inceput sa ceara, inca de cand a venit la Dinamo, diferite sume de bani imprumut de la colegii sai. Nimeni nu intelegea ce tot face cu banii, dar a parut dubios de la inceput. El statea la hotel, iar clubul ii platea camera, dar Magaye mereu se plangea ca nu are bani.

Toti aveau probleme cu banii in acea perioada, dar, chiar si asa, baietii au zis ca este bine sa il ajute. Cerea de la baieti sume de la 500 de lei pana la trei mii, sub forma de imprumut", a povestit cineva din anturajul 'cainilor', potrivit ProSport.

Sursa citata a mentionat ca senegalezul incepuse sa ceara sume din ce in ce mai mari colegilor, iar banii dati nu au fost inapoiati.

"A fost ajutat, dar cand a inceput sa ceara sume si mai mari, nu i-a mai dat nimeni. El nici nu-si onora datoriile. Baietii incepusera sa il marginalizeze, deoarece trageau saptamani bune de el ca sa isi recupereze banii.

Dupa ce au aparut in presa imaginile deja celebre cu el si cu acele femei, baietii chiar glumeau intre ei ca era tras. Si uitati ca, pana la urma, acest lucru facea individul acesta. Nimeni nu stie de unde naiba facea el rost de cocaina", a mai spus persoana anonima din interiorul lui Dinamo.

In acest sezon, Magaye Gueye a jucat 19 partide pentru Dinamo si a inscris 3 goluri.