"E in stare de soc. A fost la o petrecere, dar zice ca n-a consumat nimic!" Prima reactie a lui Gueye dupa anuntul ca a iesit POZITIV la cocaina

Lui Gueye nu-i vine sa creada ca a fost prins dopat dupa jocul cu FCSB din Cupa Romaniei.

Senegalezul de 30 de ani le-a spus sefilor lui Dinamo ca a fost la o petrecere, dar ca n-a consumat substante interzise.

"Gueye e in stare de soc" - anunta managerul Mario Nicolae, care lasa de inteles ca Dinamo va reactiona categoric in ceea ce-l priveste pe fotbalist.

"Am vorbit, e in stare de soc. Numai in pielea lui sa nu fie un om. A ramas socat de informatiile care au aparut. A fost undeva, la o petrecere, dar spune ca nu a consumat asa ceva. Ce jucator recunoaste cand greseste? Dinamo nu va tolera sub nicio forma astfel de evenimente si incidente.

Este un moment bun pentru a da o lectie tinerilor din ziua de azi. Apropo de scandalul cu crucea, cu hotelul... Nu se mai poate cu astfel de comportamente. Trebuie sa ai o tinuta, o conduita", a spus Nicolae pentru PRO Sport.