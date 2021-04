Cel mai nou stadion din Romania, aproape de finalizare! "In sezonul urmator, il inauguram!" Detalii de ultima ora

Infrastructura a fost mereu o problema in fotbalul romanesc, insa, incetul cu incetul, lucrurile s-au miscat in ultimii ani.

Dupa ce la Bucuresti, Cluj, Ploiesti, Severin sau Craiova, printre altele, avem deja parte de stadioane noi, uremaza ca si la Sfantul Gheorghe sa fie terminata constructia. Patronul echipei Sepsi, Laszlo Dioszegi, a vorbit despre stadiul proiectului si anunta ca stadionul va fi gata pentru darea in folosinta de sezonul urmator.

In urmatorul sezon, echipa din Sfantu Gheorghe va juca pe stadionul de 8.400 de locuri, care va fi gata cu cateva luni mai tarziu decat s-ar fi dorit. "S-au intarziat putin lucrarile, pot sa spun ca din cauza vremii. De o luna si jumatate ninge sau ploua in continuu. Cred ca cel mai devreme in august sau maximum in septembrie putem sa vedem primul meci pe acest stadion.



Nu vrem sa inauguram stadionul la 95% sau la 98%, vrem sa fie 100% gata. Fatada principala, acolo suntem in intarziere, si la locurile de parcare, unde au fost cateva probleme. Infrastructura din afara stadionului, acolo suntem in intarziere de o luna si jumatate. Intr-o luna de zile ar fi gata gazonul sa putem juca primul meci de fotbal. 85% e gata stadionul. Costurile finale o sa fie undeva la 25 de milioane de euro total", a declarat Laszlo Dioszegi, pentru Telekom Sport.