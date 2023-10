Ionel Ganea a vorbit pentru Sport.ro despre situația celor de la Dinamo, una dintre echipele care i-au rămas în suflet, dar a discutat și despre FC Barcelona - Real Madrid, meci care a început la 17:15. Fostul mare atacant al naționalei și-a exprimat părerea și despre lista de transferuri a celor de la FCSB, una construită după o strategie coerentă.

Mai mult ca niciodată, oficialii de la FCSB au mizat corect. Nu au mai pariat pe cai morți ca în trecut, iar câțiva jucători chiar au un mare potențial. Syiabonga Ngezana, Damjan Djokovic, Alex Băluță, Cristi Ganea, Vlad Chiricheș și Dorin Rotariu sunt jucătorii aduși de Gigi Becali & Co în acest sezon.

Cel mai bun transfer de la FCSB, în opinia lui Ionel Ganea

Ionel Ganea are o părere fermă despre cea mai bună mutare realizată de liderul campionatului.

"Acum îi urez succes și să revină la forma aia bună, are calități, e cel mai bun transfer făcut de FCSB. Poate juca și extremă, și vârf. Trebuie răbdare cu el pentru că e creativ, are șut de la distanță, a pus și masă musculară. Și îmi place foarte mult că vrea să facă diferența în duelurile unu la unu. Eu îl știu bine pe Dorin Rotariu, e valoros, se va impune cu timpul, sunt sigur.

Altfel, nu pot să zic că a excelat cineva în acest sezon, aici nu mă refer la doar un meci, două meciuri, așa au fost mai mulți. Din campionat nu m-a impresionat niciun jucător până acum și își spun și de ce: nu au constanță. Pe vremea noastră, ne remarcam mai mult. Jucam cinci-șase meciuri bune, unul mai slab. Acum, joci un meci-două ok, apoi cinci proaste. Pe vremea noastră era altceva", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Dorin Rotariu a debutat etapa trecută la FCSB, în 0-0 cu FC Voluntari. A jucat prima repriză pentru echipa lui Elias Charalambous.

10 selecții a strâns Rotariu la națională

20.000 de euro e salariul pe care îl primește lunar Rotariu la FCSB

Un gol a marcat Rotariu pentru națională

Dorin Rotariu a explicat de ce a ales FCSB

Nepotul lui Iosif Rotariu era liber de contract după despărțirea de Ludogorets. A mai avut negocieri cu echipe din Arabia Saudită, a fost dorit în Liga 1 de Dinamo și UTA, dar a ales FCSB și pentru a reveni la națională.

„FCSB mi-a lăsat o impresie bună. Îmi doresc să fiu campion în România, de asta am şi venit, şi să revin la echipa naţională. Nu este prima oară când am primit ofertă de la FCSB, nu este un lucru nou. Pot să spun că în fiecare perioadă de transferuri au fost conversaţii, propuneri şi am considerat că acum este cel mai bun moment, pentru că îmi doresc să revin la echipa naţională şi să fiu campion în România. Mesajul meu este că voi da totul şi voi încerca să ajut echipa să câştige”, a declarat Dorin Rotariu pe canalul de YouTube al celor de la FCSB.

”În cazul lui Rotariu a fost intenția să joace o repriză. E tot greșeala mea. Am zis să joace. Nu pot spune că am fost încântat, nu aveam cum. Dar nu pot spune nici că a jucat slab. El a dat o pasă care putea să se transforme în gol"

Gigi Becali, după FCSB - FC Voluntari 0-0

Ce spune Iosif Rotariu despre alegerea lui Dorin Rotariu, fotbalist ajuns la FCSB după ce s-a consacrat la Dinamo

Iosif Rotariu, unchiul fotbalistului, a precizat că fanii dinamoviști nu au de ce să fie supărați pe Dorin, pentru că a ales-o pe FCSB. Antrenorul a precizat că nepotul său și-a făcut treaba la „câinii roșii” și își dorește să ajungă la națională. 500.000 de euro este cota de piață a lui Rotariu, potrivit Transfermarkt

„Nu are de ce să fie o supărare pentru Dinamo. El cât timp a fost acolo și-a făcut treaba. Dinamo a câștigat de pe urma transferului. El e un jucător profesionist acum. A mers la o echipă care se bate la titlu. Vrea să meargă la națională. De-a lungul timpului, mulți jucători au jucat și la Steaua și la Dinamo”, a spus Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Dorin Rotariu și-a început cariera în Liga 1 la Dinamo București, club la care a fost împrumutat de către ACS Poli Timișoara în septembrie 2012. Antrenorul echipei timișorene, Valentin Velcea, a vrut să îl păstreze, însă Rotariu a ales Dinamo, întrucât în Ștefan cel Mare jucau mai mulți coechipieri de la naționala Under-19. El a debutat în prima divizie în martie 2013, împotriva echipei Concordiei Chiajna. La momentul meciului, Roti avea 17 ani și 8 luni.

În vara anului 2013, a expirat împrumutul său la Dinamo, precum și contractul său cu ACS Poli. Astfel, Rotariu a devenit jucător liber de contract. FC Vaslui a încercat să îl convingă să semneze, prin intermediul unchiului său, Iosif Rotariu, care era assistant managerul echipei. Totuși, el a semnat un contract pentru șase sezoane cu Dinamo.

Primul său gol pentru Dinamo a fost marcat chiar într-un meci cu FC Vaslui, încheiat cu scorul de 2-0. Pe 11 august 2013, Rotariu a marcat în „Eternul derby” contra Stelei.