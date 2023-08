Cei aproximativ 50 de fani veniți cu Sepsi în deplasarea de București, unde trupa din Sf. Gheorghe s-a impus cu 3-0 în fața lui Dinamo, au cântat imnul Ținutului Secuiesc, în fața jucătorilor, la finalul meciului de pe arena "Arcul de Triumf".

Intonarea imnului secuilor, momentul în care fanii lui Dinamo au reacționat negativ

Acesta fost singurul moment al întâlnirii când fanii dinamoviști au avut o izbucnire colectivă injurioasă la adresa vizitatorilor, galeria "câinilor" comportându-se destul de bine până atunci, dacă ținem cont că meciul a fost condus de Istvan Kovacs, un etnic maghiar și un vechi ghimpe în coasta echipei, dar și de vechile episoade de jigniri verbale reciproce între fanii celor două echipe.

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, spune că vrea să învețe limba maghiară, pentru a înțelege versurile cântecului care inspiră reacții virulente din partea naționaliștilor români, care consideră că Ținutul Secuiesc nu este o regiune oficială a României și că inspiră voalat la revendicări iredentiste.

"E un ritual la finalul meciului, eu nu înțeleg nimic"

"E un ritual la finalul meciului, eu nu înțeleg nimic. Dar ascultăm, din respect pentru oamenii ăștia care vin la stadion, care vin cu noi în deplasări. Am înțeles că se cântă un imn al secuilor, nu este nimic... Este un cântec al lor, nu e nimic... Mergem și stăm în fața lor, din respect pentru ei, pentru că vin la stadion, mergem și stăm și ascultăm melodia.

Nu am învățat versurile. Este foarte greu, arabă am învățat, dar cred că maghiară nu o să reușesc. Nu știu dacă o să reușesc. Poate am timp, dacă stau câțiva ani la Sepsi, să învăț și maghiara. Mai ales că se vorbește și în echipă, și în vestiar, și în oraș, nu e niciun fel de problemă", a declarat Liviu Ciobotariu la conferința de presă ulterioară partidei cu Dinamo.

Foto - Gabriel Chirea