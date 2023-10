Roș-albaștrii se situează în vârful clasamentului cu 26 de puncte. CFR Cluj ocupă a doua poziție cu 25 de puncte, în timp ce podiumul e completat de Universitatea Craiova cu 21 de puncte.

Ce spune Răzvan Lucescu despre lupta la titlu în Liga 1: "Forță, experiență! Nu poate fi exclusă"

Răzvan Lucescu a vorbit despre lupta la titlu în campionatul României și a evidențiat că CFR Cluj nu poate fi exclusă din bătălie. Antrenorul a subliniat că ardelenii se vor bate la câștigarea Superligii cu Rapid și FCSB.

„Eu cred că CFR nu poate fi exclusă din lupta la titlu. CFR are forță, are experiență. Are o echipă bună, are un antrenor care lucrează foarte mult. Clar CFR e în această luptă la titlu. CFR, Rapid, FCSB. E de văzut. E un campionat lung”, a spus Răzvan Lucescu.

În a 12-a etapă, FCSB o va înfrunta pe FC Botoșani sâmbătă, de la ora 21:30, în timp ce CFR Cluj se va duela cu Dinamo București duminică, de la ora 21:30, iar Rapid va primi vizita lui Poli Iași în Giulești vineri, de la 21:00.

Cariera de antrenor a lui Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu se află la PAOK Salonic din iulie 2021. Tehnicianul mai are contract cu echipa elenă până la finele sezonului actual. 118 apariții a bifat până acum la trupa echipei din Salonic.

PAOK Salonic se află pe primul loc în Grupa G din UECL cu șase puncte. Frankfurt ocupă poziția a doua cu trei puncte, în timp ce HJK, cu un punct, și Aberdeen, tot cu un punct, se situează pe locurile trei, respectiv patru.

Al Hilal, Skoda Xanthi, Petrolul, El Jaish, Rapid și FC Brașov sunt celelalte echipe pe care Răzvan Lucescu le-a antrenat de-a lungul carierei sale de antrenor. Tehnicianul a fost și selecționerul României în perioada aprilie 2009 - iunie 2011.