Selecționata lui Edward Iordănescu se va duela joi, 12 octombrie, de la ora 21:45 cu Belarus în deplasare, la Budapesta, și cu Andorra acasă, pe Arena Națională, duminică, 15 octombrie, de la aceeași oră menționată anterior.

Ce spune Denis Alibec înainte de "dubla" cu Belarus și Andorra

Denis Alibec a subliniat că ultimele patru meciuri din campanie vor fi extrem de dificile. Atacantul a mai evidențiat că se bucură de faptul că va îmbrăca din nou echipamentul naționalei și că nici nu și-a dat seama de cât de repede a trecut timpul.

Fotbalistul și-a făcut debutul la națională în octombire 20155, sub comanda lui Anghel Iordănescu, tatăl actualului selecționer, la 24 de ani și nouă luni

„Patru meciuri foarte grele cu echipe care au pus probleme tuturor. Noi trebuie să fim concentrați să câștigăm în deplasare cu Belarus și apoi acasă cu Andorra. Elveția. Am intrat în teren contra lor. Am zis să le facem pressing, dar a fost imposibil. Au un joc frumos, simplu și s-a văzut lucru ăsta. Chiar dacă am reușit să egalăm pe final.

A trecut foarte repede timpul. Sunt bucuros că încă sunt aici la națională și că îmi pot ajuta țara. Cu siguranță că mă responsabilizează, cum și eu aveam modele mele când eram mai tânăr. Mă aștept la o atmosferă bună (n.r. cu Andorra). Copiii au energie și vor striga tot meciul. Eu nu-mi mai fac planuri. Sper să înscriu. Dacă nu, vreau doar ca echipa să câștige.

Sunt mult mai matur acum. Știu cum e să fii la un turneu final. Cred că avem un grup mult mai unit, mult mai bun și sper să facem față. E visul oricărui fotbalist să fie la un turneu final”, a spus Denis Alibec, potrivit FRF.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru „dubla” cu Andorra și Belarus

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Cum arată clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. Elveția - 14p

2. România - 12p



3. Israel - 11p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024