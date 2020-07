0-3 la masa verde pentru Covid! Schimbari INCREDIBILE in Liga 1 din cauza coronavirusului! Anunt oficial

Coronavirus a lovit puternic fotbalul romanesc, iar LPF vrea sa evite aparitia problemelor si in sezonul urmator.

Dupa ce la Dinamo a aparut un focar de coronavirus, iar 4 dintre meciurile 'cainilor' au fost amanate si nu se stie inca daca se vor juca, nici la CFR situatia nu este deloc buna. Inclusiv antrenorul Dan Petrescu a fost testat pozitiv si internat in spital, iar campioana Romaniei se afla intr-o situatie la fel de incerta precum cea de la Dinamo. Astfel, Liga Profesionista de Fotbal vrea sa impuna masuri dure pentru ca stagiunea 2020-2021 a Ligii 1 sa nu mai fie amenintata de pandemie.

"Din acest sezon, am tras invatamintele necesare pentru sezonul urmator. Testarea din 14 in 14 zile nu este eficienta, avem nevoie de testare din 7 in 7 zile. Sanctiunile nu au niciun efect. Exista o singura sanctiune care poate fi impusa cu succes. Daca un club are mai multe cazuri, trebuie impusa izolarea pentru 14 zile si pierderea meciurilor cu 3-0. Cred ca acest lucru ii va responsabiliza mai mult.

Obiectivul pentru sezonul urmator este sa terminam competitia pe teren si sa incasam banii din drepturile TV. De asemenea, trebuie sa nu mai existe focare de COVID-19, ca in acest sezon, si cred ca toata lumea ar trebui sa fie de acord.

Aceasta sanctiune pe care o propun cred ca ii va responsabiliza pe conducatorii cluburilor", a spus Justin Stefan conform AntenaSport.

Inca nu se stie cand va incepe sezonul viitor a Ligii 1, mai ales ca ramane o enigma si destinul actualei editii. O adunare generala a LPF a fost convocata pentru data de 30 iulie.