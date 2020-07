Cifre gigantice! Cati romani trebuie sa isi piarda viata ca sa scapam de coronavirus inainte de aparitia vaccinului! Anuntul expertilor e inspaimantator

Comentariile de ultima ora ale cercetatorului-sef al OMS pun intr-o lumina teribila masurile luate de unele tari in privinta controlului pandemiei.

Soumya Swaminathan spune ca strategia de atingere a imunizarii colective a populatiei prin expunere la noul coronavirus a persoanelor tinere si sanatoase, care pot trece prin forme usoare si medii ale COVID-19, este "mortala". Swaminathan spune ca singura gale de a depasi criza este vaccinarea.

Omul de stiinta spune ca pentru atingerea imunitatii colective este nevoie ca aproximativ 60% din populatie sa contacteze virusul, conditii in care un numar urias de persoane si-ar pierde viata.

Un calcul simplu aplicat pentru Romania arata ca aproape 500 000 de oameni ar trebui sa-si piarda viata pentru atingerea imunitatii colective! La o populatie de aproape 19,5 milioane de locuitori, in jur de 10 milioane de oameni ar trebui sa aiba COVID-19 pentru a se putea vorbi de imunizare colectiva. Procentul de decese din numarul imbolnavirilor este in acest moment usor mai mare de 5% in tara noastra. Din 42 394 de bolnavi confirmati cu coronavirus, 2 150 si-au pierdut pana acum viata in Romania.

Criza coronavirusului ar putea fi departe de final. Efectele asupra sportului se anunta a fi devastatoare. Actualul sezon din Liga 1 are sanse minime sa se incheie pe teren, dupa cum a confirmat inclusiv presedintele FRF Razvan Burleanu. Nici campionatul urmator nu ofera vreo garantie. Contractul pentru drepturile TV este in pericol. Cluburile spera ca Liga sa ajunga la un acord cu detinatorii de drepturi inaintea Adunarii Generale de pe 30 iulie, in care se va decide in ce forma poate continua fotbalul in Romania.

In acest moment, tot lotul lui Dinamo este in carantina dupa un numar mare de infectari in randul jucatorilor si al staff-ului. Situatia e similara si la CFR, unde exista peste 20 de cazuri confirmate. Si la Craiova sunt cazuri de Covid, inclusiv antrenorul Bergodi fiind bolnav.

