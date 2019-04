CE LOVITURA incearca Dinamo! Rednic vrea un jucator care ar putea fi in lotul lui Radoi la EURO U21: transferul de vis asteptat in "Stefan cel Mare"

Dinamo incearca o lovitura importanta pe piata transferurilor in aceasta vara. Mircea Rednic vrea un jucator elibigil pentru nationala lui Radoi.

Alex Dulca de la Luceafarul Oradea ar putea ajunge la Dinamo in vara. Scouterii clubului din "Stefan cel Mare" l-au urmarit pe tanarul Dulca la meciurile cu Snagov si Petrolul si au fost convinsi de evolutiile acestuia. Tanarul mijlocas central in varsta de 21 de ani a fost cel mai bun fotbalist de pe teren in ambele meciuri.



Dulca este eligibil pentru nationala lui Radoi si ar putea face parte din lotul nationalei U21 la EURO U21 din aceasta vara, turneu final ce se va disputa in Italia. Romania U21 s-a calificat la EURO dupa o pauza de 21 de ani.