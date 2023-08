După cinci ani petrecuți în străinătate, în care a bifat apariții la echipe precum Slavia Praga, Slovan Liberec sau Puskas FC, Alexandru Băluță a decis să revină în România, iar FCSB a fost echipa care l-a repatriat pe mijlocașul ofensiv.

Ce își dorește Gigi Becali de la Alexandru Băluță

În primele trei etape din campionat, Elias Charalambous l-a aruncat în primul 11 de trei ori pe Alexandru Băluță, dar fotbalistul a fost înlocuit de două ori la pauză (vs. Dinamo și vs. Oțelul Galați) și o dată în minutul 70 (vs. FCU Craiova).

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Alexandru Băluță și a precizat că își dorește mai mult de la fotbalistul care evoluează pe postul de atacant central la gruparea roș-albasră.

„Nu, nu că sunt de Băluță, sunt mulțumit de Băluță, dar una e că ești mulțumit, alta e că așteptai la ceva mai mult. Mulțumit sunt, el joacă, aleargă, face pressing, joacă repede.

Dar vreau mai mult, vreau ce făcea el. Vreau să alerge cu mingea la picior, nu doar pasă, pasă, pasă. El poate asta. Vreau să urce cu mingea la picior, cu pași mici”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Nebunie! Câte bilete s-au vândut la FCSB - CFR Cluj în doar o oră de la anunț

Meciul dintre cele două cluburi se va desfășura pe stadionul „Steaua” din Ghencea, după ce roș-albaștrii au reușit în cele din urmă să ducă la bun sfârșit negocierile cu reprezentanții CSA Steaua cu privire la închirierea arenei.

Marți, 1 august, s-au pus în vânzare biletele pentru FCSB - CFR Cluj, iar managerul general al vicecampioanei, Mihai Stoica, a anunțat pe rețelele social media câte s-au vândut în doar o oră de la anunțul oficial.

Astfel, MM a scris pe Facebook că au fost achiziționate online peste 6000 de bilete în doar o oră! Stadionul „Steaua” din Ghencea are o capacitate de 31.254 de locuri, iar fanii FCSB ar putea ocupa toată arena la meciul cu CFR.