FCSB este lider în campionat și a câștigat prima manșă din turul preliminar al Conference League. În pauza competițională, vicecampioana României a făcut trei transferuri, doi dintre jucătorii veniți fiind deja titulari.

Folosit pe mai multe poziții, Mihai Stoica a lămurit misterul din jurul postului pentru care a fost adus Alexandru Băluță la gruparea "roș-albastră".

"(n.r. - despre meciul cu Oțelul) Am avut emoții la meciul acesta. Chiar mă gândeam că o să fie foarte greu. Și ne-a fost greu. Mă bucur pentru revenirea cu realizări a lui Cordea, anunțată din Bulgaria. Am întâmpinat probleme până la golul lui Octavian Popescu, am avut o construcție destul de greoaie. Era și logic să se întâmple asta, dar după gol s-a rezolvat.

(n.r. - ce post joacă Băluță?) Mijlocaș în spatele celor doi atacanți. El este mijlocaș. Noi am jucat fără vârf până a intrat Andrea Compagno", a declarat oficialul FCSB, potrivit Orange Sport.

Ce a declarat Alex Băluță după debutul oficial la FCSB

Fotbalistul a vorbit la finalul partidei din prima etapă, bucuros de debutul cu victorie în noul sezon. Întrebat despre postul pe care a evoluat, Alex Băluță a punctat că s-a integrat rapid și că poate juca pe oricare post de la mijloc în sus.

"Acum cinci ani am jucat la Craiova nouă fals, nu e o poziție nouă, noi nu venim cu foarte multe centrări, suntem o echipă căreia îi place să combine și asta mă ajută foarte mult. Pot juca pe orice poziție de la mijloc în sus, sunt pregătit acolo unde Mister decide că voi juca.

Mi-a fost ușor să mă integrez, îi cunosc pe majoritatea dintre băieți, au o calitate foarte bună, știam cum joacă, că le place cu mingea să intre în combinații, mă ajută, îmi place că exploatează calitățile mele. Sunt sigur că voi face meciuri și mai bune decât acesta", a declarat fotbalistul.