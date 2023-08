Gigi Becali, încrezător înaintea derby-ului cu CFR Cluj: "Nu mai poate să ne bată nimeni" + fotbalistul care îi place de la ardeleni

Înaintea confruntării care va avea loc pe stadionul din Ghencea, Gigi Becali a vorbit despre rivalele pentru titlul de campioană, dezvăluind că a fost impresionat de jocul prestat de CFR Cluj.

Totuși, patronul celor de la FCSB a adăugat că nu consideră că echipa sa se va impune în derby-ul de duminică și a lăudat un jucător de la gruparea ardeleană.

"Eu credeam în Craiova, dar și CFR e bună. Mi-a plăcut și Craiova, cât are benzină. CFR, nu mă așteptam așa. Îmi place Krasniqi. (n.r. - Neluțu Varga) El, săracul, nu are etichetă, nu are marcă. Pui Neluțu, pui Becali... ce să facă?

(n.r. - bate CFR Cluj) Niciodată în viața lui... nu mai poate să ne bată nimeni. Poate un egal, dar nu ne mai bate nimeni, niciodată", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Cât costă biletele la FCSB - CFR Cluj

Formația gazdă a oferit detalii cu privire la vânzarea biletelor pentru confruntarea cu CFR Cluj, primul meci al "roș-albaștrilor" după o perioadă atât de lungă.

"Bilete online pentru FCSB - CFR Cluj!

FCSB anunță că biletele pentru partida cu Fotbal Club CFR 1907 CLUJ, contând pentru etapa a patra a Superligii (6 august - 21:30) și care se va disputa pe Stadionul ”Steaua”, se vor pune în vânzare online pe www.bilete-fcsb.ro astăzi, începând cu ora 15:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZE - 30 LEI

TRIBUNA 2 - Inel 1 - 50 LEI

TRIBUNA 1 - Inel 1 - 100 LEI

VIP - 200 LEI

Clubul nostru vine în sprijinul suporterilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a se prezenta la stadion cu E-ticket (bilet care poate fi tipărit acasă, pe hârtie A4, dar poate fi prezentat și pe telefon, la turnichet).

E-ticketele pot fi achiziționate până duminică, 6 august, la ora 16:00. Programul caselor de bilete va fi anunțat ulterior!", se arată în comunicatul transmis de club.