Ce facea Gigi Becali in cazinouri: "Daca-l vedeau francezii, il impuscau direct!" :)

Becali a renuntat la una dintre pasiunile pe care i s-au dus multi bani de-a lungul timpului.

Sorin Constantinescu, CEO al PokerFest si fost sef al mai multor cazinouri in trecut, a povestit intr-un live de pe Youtube ce obiceiuri avea Becali cand juca. Sorin Constantinescu a fost si sponsor la FCSB printr-o firma de-ale sale.

Lui Becali nu-i pasa de bani atunci cand era la masa de poker sau in fata ruletei si comanda. Isi lua vinuri scumpe, dar nu le acorda 'respectul' specific pasionatilor. Gigi 'indoia' bauturile cu racoritoare.

"Nu am mai tinut legatura cu Gigi de vreo cativa ani. Inainte, isi lua vin de 1000 de euro sticla si punea Cola in el. Daca-l vedeau francezii, il impuscau direct. Am niste prieteni care s-au dus pe Champs-Elysees. Nu erau pasionati de vinuri, dar le placea sa epateze. Asa ca si-au comandat o sticla si au pus apa minerala in ea. Cand i-a vazut, seful restaurantului le-a spus ca vinul e din partea casei si le-a cerut sa plece", a povestit Constantinescu in live-ul de pe canalul Marian Adventures.

Becali a fost un pasionat al cazinourilor timp de multi ani, insa apropierea de religie l-a scos din lumea jocurilor de noroc. Gigi a pierdut, dar a si castigat sume importante la ruleta. Dupa o partida de poker desfasurata acum mai mult de 15 ani, Becali i-a 'castigat' pe Lovin si Baciu de la Dumitru Sechelariu.