"O sa atacam la Tribunal! Ma obligi cum sa fac?" Becali nici nu vrea sa auda de decizia FRF! Ce a spus patronul 

Noua regula impusa de Federatia Romana de Fotbal nu este pe placul cluburilor din Liga 1.

Desi regula care obliga cluburile sa foloseasca doi jucatori U21 la startul meciurilor din Liga 1 nu va mai exista in noul sezon, cluburile se lovesc de o noua regula. Federartia Romana de Fotbal obliga cluburile sa directioneze un anumit procent din buget catre academiile de fotbal.

Gigi Becali a vorbit despre noua regula a Federatiei si a dezvaluit ca nu este de acord cu decizia luata. Patronul FCSB a spus ca va ataca decizia luata in Comitetul Executiv al FRF la tribunal.

"Noi am votat impotriva! Nu, tata! Ne-au spus ca suntem obligati sa investim in academii. Eu oricum investesc, dar tu nu ma poti obliga sa fac ceva cu banii mei. Vom contesta.

Au spus ca trebuie sa avem nu stiu ce punctaj cu academia. Noi oricum il avem, dar nu e in regula. Nu poti obliga cluburile sa faca ceva, nu le poti face tu politica financiara. Tu ma obligi pe mine cum sa fac? Nu e in regula ca cineva sa-ti comande ce sa faci cu banii tai.

O sa atacam la Tribunal. E o chestiune economica. Nu ma poti obliga pe mine cat sa investesc", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Noua regula impune cluburilor sa investeasca 5% din buget in 2022, urmand ca procentul sa creasca pana in 2024. In 2023 procentul va fi de 6.5%, iar in anul urmator de 7.5%.

Mai mult decat atat, in cazul in care nu reusesc sa obtina 75 de puncte la clasificarea academiilor, cluburile risca sa fie amendate cu 100 000 de lei.