Micii tricolori au pierdut primele două partide din grupă (0-3 vs Spania U21, 0-1 vs Ucraina U21) și au remizat în ultimul joc, fără miză, împotriva Croației U21 (0-0).

Ce a mai avut de zis Dragoș Albu, după egalul cu Croația U21

Dragoș Albu a vorbit după meciul cu Croația U21 și a remarcat faptul că micii tricolori trebuie să dovedească faptul că tot ce s-a întâmplat la acest turneu final a fost o greșeală și că, de fapt, pot evolua mult mai bine decât atât.

„Din păcate am dezamăgit. Așteptările erau foarte mari de la acest turneu, având în vedere că jucam acasă, aveam publicul de partea noastră. Însă noi nu am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Trebuie să băgăm capul în pământ și trebuie să dovedim că ce s-a întâmplat acum a fost o greșeală și putem mai mult.

Am muncit, consider că fiecare a dat 100%. Mai ales la începutul meciului, am vorbit toți în vestiar să fim mai uniți în anumite momente. Să jucăm mai mult, să avem o posesie, să plecăm cu mingea de jos. Dar nu am reușit să marcăm și asta e dureros, pentru că nu am marcat niciun gol la acest european”, a spus Dragoș Albu după meci.

România U21 - Croația U21 0-0

Cele două echipe s-a duelat în ultima partidă de la Campionatul European de Tineret U21. Atât naționala României U21, cât și reprezentativa U21 a Croației au părăsit turneul final fără niciun gol marcat.

Pe Ghencea, Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a meciului, în minutul 20, când Pandur, portarul croaților, a reușit să intercepteze cu succes șutul trimis de „perla” de la FCSB.

Echipele de start

România U21: Târnovanu - Pantea, Racovițan, Dican, Țicu - Albu, Munteanu, Lixandru - Ișfan, Markovic, Popescu

Croația U21: Pandur - Sigur, Franjic, Perkovic, Krizmanic - Vidovic, Hodza, Bulat, Baturina - Frigan, Beljo