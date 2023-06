”Nu-mi reproșez absolut nimic”. Reacția lui Emil Săndoi, după ultimul meci ca selecționer al României U21

A fost ultimul meci al selecționerului Emil Săndoi (58 de ani) pe banca echipei naționale de tineret. Antrenorul a confirmat că înțelegerea sa cu FRF se încheie după acest meci.

Imediat după ultima partidă din Ghencea, Săndoi a tras primele concluzii pentru prestațiile modeste ale selecționatei sale de la acest turneu final.

Emil Săndoi: ”Nu-mi reproșez absolut nimic”

„Un joc incins și echilibrat, am avut de suferit după ce am făcut schimbările. Mulți dintre jucători au făcut un efort fantastic. Am avut puțin de suferit pe final, am pierdut foarte ușor mingea, adversarul a ajuns în niște situații din care putea să înscrie.

Fane Târnovanu a avut o evoluție... cum ne-a obișnuit în ultimul timp. Vreau să-l felicit și eu și tot staff-ul. Eu am spus încă de la început că este un nivel foarte ridicat, poate n-am fost pregătiți pentru o asemenea competiție. Jucătorii care nu au fost lăsați de cluburi să participe la această acțiune, am avut jucători accidentați, ritmul infernal al competiției...

Absolut nimic nu-mi reproșez. Cred că la meciul cu Spania era foarte dificil să facem mai mult. Și jucătorilor le-am spus că în duelul direct pe care l-a avut Spania cu Ucraina nu se știe cine va câștiga.

Să știți că eu îmi termin contractul cu Federația Română de Fotbal. Când arbitrul a fluierat finalul jocului, contractul meu s-a încheiat. Dar să vă spun ceva, eu nu m-am agățat niciodată de contracte, chiar dacă aș fi avut contract în continuare. Sunt un om fair-paly, de fiecare dată îmi propun să pot să stau cu fruntea sus în fața oricui. Este o realitate a fotbalului românesc, cred că avem probleme în jocurile internaționale”, a spus Emil Săndoi, la TVR.

Pentru Emil Săndoi, acesta este al doilea ”mandat” ca selecționer al naționalei U21, după cel din perioada 2006-2013.

România U21 - Croația U21 0-0

Cele două echipe s-a duelat în ultima partidă de la Campionatul European de Tineret U21. Atât naționala României U21, cât și reprezentativa U21 a Croației au părăsit turneul final fără niciun gol marcat.

Pe Ghencea, Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a meciului, în minutul 20, când Pandur, portarul croaților, a reușit să intercepteze cu succes șutul trimis de „perla” de la FCSB.

Echipele de start

România U21: Târnovanu - Pantea, Racovițan, Dican, Țicu - Albu, Munteanu, Lixandru - Ișfan, Markovic, Popescu

Croația U21: Pandur - Sigur, Franjic, Perkovic, Krizmanic - Vidovic, Hodza, Bulat, Baturina - Frigan, Beljo