Ce a făcut echipa lui Dan Petrescu în ultima etapă + reacția antrenorului român

Antrenorul român are deja 11 meciuri pe banca tehnică a coreenilor. Conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, Dan Petrescu a înregistrat o medie de 1.64 puncte pe partidă.

Ce a făcut echipa lui Dan Petrescu în ultima etapă

În a 28-a etapă din primul eșalon al Coreei de Sud, Jeonbuk a obținut un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Daejeon. E al treilea meci din campionat pentru Dan Petrescu în care echipa sa nu reușește să se impună.

În minutul 34 al meciului, oaspeții au deschis scorul, prin Orobo. În minutul 38, gazdele au restabilit egalitatatea grație reușitei lui Song Min-Kyu. Iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.

Reacția lui Dan Petrescu după remiza din campionat

După meci, Dan Petrescu a remarcat faptul că e regretabil că echipa sa nu a reușit să se impună și că evoluția elevilor săi nu a fost atât de bună pe cât se aștepta.

„Este regretabil că nu am putut câștiga. A fost păcat că am primit un gol la prima ocazie a celor de la Daejeon. Prestația noastră nu a fost însă la fel de bună pe cât ne așteptam. Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm. Moralul echipei este important în acest moment.

A trecut ceva timp de când s-a încheiat jocul, așa că trebuie să ne gândim mai mult la ce trebuie remediat. În timp ce ne pregătim pentru meciul cu Jeju, vom vedea exact și care este starea fizică a jucătorilor”, a spus Dan Petrescu, potrivit biz.chosun.com.

Ce urmează pentru Jeonbuk

Pentru Jeonbuk urmează meciul din deplasare cu Jeju (3 august, ora 13:00), din a 29-a rundă a primului eșalon din Coreea de Sud. Ulterior, trupa lui Dan Petrescu se va confrunta cu Gangwon (16 august, ora 8:00).