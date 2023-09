Câte kilograme a slăbit Mircea Rednic după operație și ce va face la UTA - U Cluj (vineri, 18:30)

Partida reprezintă și un duel între doi foști colegi și mereu prieteni, Mircea Rednic, antrenor la UTA, și Ioan Ovidiu Sabău, tehnician al "Șepcilor Roșii".

"Puriul" și fostul mijlocaș dreapta au fost coechipieri la marea echipă creată de Mircea Lucescu la Dinamo în a doua parte a anilor '80 și colegi la naționala României la Coppa del Mondo, unde trupa lui Emerich Ienei a fost eliminată în optimi de Irlanda lui Jackie Charlton, după loviturile de departajare.

Anii au trecut, iar fotbalul românesc îi aduce din nou aproape pe foștii mari fotbaliști din Divizia A, acum antrenori cu ștaif în Liga 1.

Mircea Rednic: "Am slăbit vreo 3 kg și ceva"



Rednic a trecut printr-o situație complicată de curând. A suferit un infarct miocardic și, implicit, o intervenție chirurgicală la inimă.

„Sunt mult mai bine, urmez un tratament cam agresiv și dimineața sunt așa, un pic amețit. Dar în rest e ok, am mai fost și pe blat la antrenamente, am participat doar la exercițiile tactice, la restul am stat ca simplu spion sau supervizor.



Mâine (n.r.: joi), am control la ora 14 și voi lua o decizie legată de meciul de vineri, dacă voi sta pe bancă sau aproape de bancă. Mă odihnesc bine, am slăbit vreo 3 kilograme și ceva, analizele sunt foarte bune. Niciodată nu le-am avut așa bune, mai ales că e o luptă cu colesterolul”, a spus Mircea Rednic, într-o conferință de presă.