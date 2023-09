Mircea Rednic (61 de ani) a suferit recent un infarc și a fost supus unei inervenții chirurgicale. Încă de la partida cu FCSB, încheiată 2-1 în favoarea UTA-ei, tehnicianul a suferit durieri în piept. Problema a persistat, iar conducerea clubului a luat măsuri. Rednic fusese internat la Spitalul Județean din Arad.

Mircea Rednic a revenit în vestiar după operație și a avut un mesaj important de spus

UTA Arad a postat un videoclip cu Mircea Rednic pe rețelele social media. Antrenorul a intrat în vestiar, unde îl așteaptau elevii săi, și a susținut un discurs. A fost prima dată când tehnicianul a luat contact cu fotbalul după ce a suferit infarctul.

„Sunt bine! Sunt un pic obosit. Operația a reușit și am cerut să fiu lângă voi. Am venit să vă felicit, normal. Să vă felicit încă o dată pentru meciul cu FCSB. Aveam o perioadă delicată în care și eu, dar și voi erați contestați. Am dovedit că avem calitate, că putem bate echipa de pe primul loc. Doctorul nu mi-a dat voie să vin la voi, dar am ținut neapărat. Vreau să știți că sunt alături de voi. Vreau să avem în continuare continuitate. Mai vin și mâine 5-10 minute și după vă las”, a spus Mircea Rednic, potrivit UTA TV.

Rednic este antrenorul care a câștigat ultimele titluri pentru Rapid și Dinamo. A mai antrenat în România pentur FCM Bacău, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Astra Giurgiu, Petrolul, CFR Cluj, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad, dar în CV-ul său are și câteva experiențe în străinătate. Alania, Xazar Lankaran, Standard Liege, Al-Nasr, Gent, Mouscron și Al-Faisaly sunt echipele pe care le-a mai pregătit Rednic.

Mircea Rednic a suferit un infarct

„Multă sănătate, Mircea Rednic! În timpul jocului pe care echipa noastră l-a disputat cu FCSB la Arad, antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic.

Astăzi, în urma unui control amănunțit, medicii au decis să-i monteze un stent și să-l țină sub supraveghere la Spitalul Județean, pentru următoarele zile.

Rednic va reveni alături de echipă după aproximativ o săptămână, în funcție de starea medicală de la acel moment. Îi dorim multă sănătate și îl așteptăm cât mai repede alături de echipă!”, e comunicatul emis din urmă cu câteva zile de UTA Arad.