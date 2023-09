Mai mult, fotbalistul din Domnești a fost convocat la reprezentativa under-21 a României. Într-un interviu pentru Federația Română de Fotbal, Cătălin Cîrjan a vorbit despre preliminariile Campionatului European U21 din 2025.

Albania U21 - România U21 e marți, 12 septembrie, de la ora 19:30, în direct pe Pro Arena & VOYO, dar și LIVE TEXT pe www.sport.ro și Facebook Sport.ro

Cătălin Cîrjan a spus care e cel mai important sfat primit de la Mikel Arteta

De asemenea, mijlocașul central a evidențiat și că Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, l-a ajutat mereu cu sfaturi și a ținut să îi amintească și pe Granit Xhaka și Martin Odegaard.

„Mă simt foarte bine, e un lucru extraordinar să fii convocat la echipa națională. Cred că orice jucător își dorește asta și sunt foarte fericit că sunt aici. E o noua campanie, sunt mândru să fiu aici. Sunt fericit și sper să începem cu dreptul.

Mi-am dorit o nouă provocare, am vrut să demonstrez că pot să joc la Rapid. Am avut două meciuri bune la începutul campionatului. Mă simt bine la Rapid și mă simt bine în România. Cred că am făcut o alegere bună să vin aici.

Ar fi un lucru extraordinar să ne calificăm din nou. Toți ne dorim asta. Avem un grup bun aici. Trebuie să începem grupa cu gândul de a lua primul loc. Mergem la fiecare meci cu gândul să câștigăm și la sfârșitul campaniei dorim să fim pe primul loc.

M-a ajutat mult Arteta. Mereu mi-a dat sfaturi. A jucat pe un post similar. Granit Xhaka, Martin Odegaard au fost extraordinari cu mine și m-au ajutat mult. (n.r. cel mai important sfat primit de la Arteta?) Să mă bucur de fotbal, să intru pe teren cu zâmbetul pe buze”, a spus Cătălin Cîrjan, potrivit FRFTV.

Cătălin Cîrjan a mai evoluat doar la România U16, sub comanda lui Daniel Mogoșanu, în martie 2018. Mijlocașul central avea atunci 15 ani și trei luni.

Viitorul Domnești, Arsenal și Rapid sunt echipele la care a fost Cătălin Cîrjan legitimat

Lotul României U21 pentru meciul cu Albania U21

PORTARI: Răzvan Sava (CFR Cluj), Alexandru Borbei (Lecce / Italia), Alexandru Roșca (CSC Șelimbăr);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Dan Sârbu (Farul Constanța), Cristian Ignat (Mioveni), Răzvan Pașcalău (Lecce / Italia), Umit Akdag (Göztepe / Turcia), Matei Ilie (Padova / Italia), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Dinamo);

MIJLOCAȘI: Marius Corbu (Akademia Puscas / Ungaria), Robert Filip (CFR Cluj), Constantin Grameni (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Lecce / Italia), Cătălin Cîrjan (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareș Pop (UTA Arad), Rareș Ilie (Lausanne / Elveția), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța);

ATACANȚI: Adrian Mazilu (Farul Constanța), Louis Munteanu (Farul Constanța), Rareș Burnete (Lecce / Italia).