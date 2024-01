Carlo Ancelotti anunță: ”Avem mare încredere în el! E jucătorul nostru principal”

După ce a bifat opt minute în semifinala Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid (5-3), Arda Guler a fost lăsat pe banca de rezerve în finală, împotriva catalanilor.

Chiar și așa, Carlo Ancelotti, antrenorul principal al galacticilor, a vorbit despre fotbalistul supranumit ”Messi al turcilor” și a subliniat faptul că mijlocașul e un actor principal la Real Madrid.

Arda Guler a fost achiziționat de galactici în iulie 2023, pentru 20 de milioane de euro, doar că s-a accidentat și a lipsit jumătate de an. Și-a făcut, totuși, debutul pentru gruparea ”blanco” în Copa del Rey, anul acesta, împotriva lui Arandina (3-1).

”Arda Guler e unul dintre jucătorii noștri principali. A revenit dintr-o accidentare mare, va arăta ce poate cât de curând și va primi mult mai multe minute de joc. Avem mare încredere în el”, a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

