Florentino Perez a fost întrebat despre transferul lui Kylian Mbappe imediat după ce Real a câștigat Supercupa Spaniei 

Madrilenii au învins-o pe Barcelona în derby-ul din finala Supercupei Spaniei, disputat în Arabia Saudită. Brazilienii din echipa lui Carlo Ancelotti au făcut spectacol împotriva grupării blaugrana. Vinicius Junior a reușit un hat-trick în poarta lui Inaki Pena, în timp ce al patrulea gol a fost marcat de Rodrygo. Singurul gol al catalanilor a fost marcat de Robert Lewandowski.

Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, a vorbit la finalul meciului câștigat categoric de echipa sa și a comentat și unul dintre cele mai „arzătoare” subiecte de pe piața transferurilor.

Răspunsul lui Florentino Perez când a fost întrebat de Kylian Mbappe

Întrebat despre Kylian Mbappe, care a intrat în ultimele luni de contract cu PSG și se află pe lista obiectivelor lui Real Madrid, Florentino Perez a dat un răspuns tranșant în acest sens.

„Real nu este ziua să vorbim despre asta, este o zi în care trebuie să felicităm jucătorii pe care îi avem, nu pe cei pe care îi au alte echipe”, a declarat președintele lui Real Madrid conform marca.com.

Ce a spus Florentino Perez despre victoria Realului din Supercupă

„Sunt mulțumit pentru că fanii sunt încântați de faptul că au văzut un meci frumos. Sunt mulți fani madrileni aici în Arabia, așa cum s-a și văzut, care au trăit una dintre cele mai fericite nopți.

E normal ca în astfel de turnee cu două meciuri să se întâmple astfel de lucruri, am jucat bine ambele meciuri, am înscris goluri, lumea s-a distrat și am transmis fanilor de aici că avem o echipă mare și că vom munci din greu în fiecare an pentru a oferi fericire sutelor de milioane de fani.

Vinicius strălucește aproape de fiecare dată, astăzi a meritat trofeul și e foarte fericit. E fenomenal efortul pe care îl face la fiecare meci, de aceea este unul dintre cei mai buni din lume. Este extrem de tânăr, e fericit și foarte bun, iar de la an la an va fi mai bun”, a adăugat Florentino Perez.