Cotat la 500.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, brazilianul a fost achiziționat de FCSB în această iarnă de la Poli Iași pentru 200.000 de euro.

Fotbalistul de la FCSB care a trecut printr-o depresie: ”Plângeam încontinuu”

Luis Phelipe a povestit cel mai greu moment din cariera sa, când a fost lovit și de depresie. Brazilianul a precizat că în momentul în care era legitimat la Botafogo nu a reușit să bifeze prea multe apariții, fapt care l-a dezamăgit enorm.

Fotbalistul de la FCSB a subliniat că singura motivație a sa era soția, chiar dacă în clipele dificile plângeau împreună din cauza situației sale

La Botafogo, Luis Phelipe a fost legitimat în perioada ianuarie 2023 - martie 2023, timp în care a fost trimis sub formă de împrumut de la Atletico Goianiense. O singură prezență a bifat brazilianul la clubul respectiv.

”În 2023, anul trecut, când am mers la prima echipă a lui Botafogo. Am jucat un singur meci și am stat 3-4 luni doar antrenându-mă, nu am avut șansa de a juca. Veneam de la echipa U23, trebuia să fac tranziția la prima echipă, iar antrenorul de la prima echipă a spus: 'Nu, nu vreau pe nimeni de la U23, toată lumea afară!'.

Am stat trei luni antrenându-mă, nu aveam motivație, normal! Apoi am trecut printr-o perioadă de depresie... Iar apoi s-a ivit oportunitatea de a veni în România.

Am vorbit cu soția mea, de fiecare dată. Ea e mâna mea dreaptă! Uneori, nu-și dădea seama ce se întâmplă, fiindcă în lumea aceasta a fotbalului înțelegi lucrurile doar dacă ești implicat acolo. Uneori, tot ceea ce făceam era să merg în cameră și să plâng împreună cu ea! Iar ea nu înțelegea uneori, mă întreba: 'Luis, ce s-a întâmplat? Copilul tău e aici, avem nevoie de tine, fii puternic!'.

Ea e motivația mea!”, a spus Luis Phelipe pentru GSP.

Cum a fost surprins Luis Phelipe la antrenamentul FCSB-ului din Antalya

FCSB se pregătește intensiv de restartul sezonului regulat din Superliga României, unde se află pe prima poziție în campionat cu 44 de puncte obținute după 21 de etape desfășurate.

