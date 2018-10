Capitanul Chiajnei a facut scandal la schimbare, Dorinel Munteanu anunta masuri: "Voi va dati seama, capitanul sa faca asta!?"

Concordia Chiajna a pierdut la scor meciul de la Voluntari, 0-4.

Dorinel Munteanu nu isi explica motivele pentru care echipa lui a facut un meci atat de slab la Voluntari, in conditiile in care etapa trecuta a invins-o pe FCSB.

"Problemele pe care le am la echipa le voi discuta cu jucatorii in vestiar. E o diferenta foarte mare intre jocul cu Steaua si jocul de azi. Asta e primul aspect pe care il voi discuta cu echipa."

"Vreau sa aflu motivele de la echipa. Este un dus rece, sunt convins ca si urmatorul meci, cu Dinamo, va fi foarte greu."

"Nu s-a schimbat nimic, s-au antrenat foarte bine. Chiar am fost surprins placut ca s-au pregatit asa bine, dar in seara asta am facut un meci foarte slab."

Marc a facut scandal la schimbare



Dorinel Munteanu are probleme cu actele de indisciplina de la echipa. Capitanul Marc a facut scandal in momentul in care a fost schimbat. Si Gabi Matei s-a aratat nemultumit de decizia antrenorului de a-l inlocui.

"Da, voi discuta acest gest al capitanului de echipa. Daca el, capitanul echipei, face asemenea gesturi, inseamna ca avem o problema foarte mare."

"Si vreau sa o clarific cel tarziu maine dimineata. Nu stiu de ce sunt asa iritabili."

"Si el, si Gabi Matei, probabil ca au fost nemultumiti de rezultat, nu stiu. Si cu Gabi Matei voi discuta barbateste, si o sa clarific toate lucrurile."