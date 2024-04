de Andrei Grecu

Dinamo are niște datorii de plătit pe care Universul se pare că nu le lasă neachitate. Sunt vechi, foarte vechi, dar am impresia că e departe de a fi chit karma cu Dinamo. Cine e implicat sentimental, cu alb și roșu între valve, e rugat să citească pe propriul risc ce am de zis.

Istoria are încă palme de dat

Sunt voci multe, prea multe care vorbesc despre câte și mai câte păcate a adunat Dinamo de prin anii 80 și până acum. Și răsplata a venit în doze mici și mari, dar multe. N-am stat să le notez pe toate, dar le pun pe foaie pe câteva care-mi vin în minte, la prima strigare.

Titlul ăla pierdut la Urziceni e greu de tot, eliminarea aia cu Lazio și ecoul care încă se aude legat de bani, de suspiciuni, de toate astea. Retrogradarea de acum doi ani vine după o suferință acută de câțiva ani, dar toate astea nu-s deloc de ajuns, se pare, pentru că istoria încă are câteva palme de dat.

Dinamo revine în prima ligă, lucrurile par că se așează de la o zi la alta, vine Kopic, leagă niște victorii în serie și naivitatea că Dinamo e pe drum cel bun și retrogradarea devine doar o ecuație de clasa I, capătă alte detalii, mult mai profunde.

Dinamo mai are datorii de plătit

Pedeapsa mi se pare că e evidentă și e predată în fața clasei, fără subtilități.

Dinamo și-a luat doza de entuziasm din 2-0 cu Farul, 3-1 cu Oțelul plus 1-0 cu UTA și Sibiu. Dar punctele alea erau mai mult fum decât foc și când începe să conteze, Dinamo e lovită de umbra trecutului cu goluri încasate în minutul 90+ de la Petrolul, Oțelul, Craiova și Botoșani. Cam mult să fie doar o întâmplare.

Poate nu-i cum zic eu, poate că e doar un element care face parte din joc, dar mi-e că Dinamo mai are datorii de plătit și ultimele două runde cu U Cluj și UTA propun multă istorie și puțină încredere în Ștefan cel Mare.